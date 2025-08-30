Ascoli, con Pagliai difesa completa. Ora si cerca un colpaccio finale

La difesa è al completo con Gabriele Pagliai. L’Ascoli nella giornata ieri ha annunciato anche l’ingresso del terzino destro rilevato a titolo definitivo dal Picerno che consentirà al tecnico Francesco Tomei di iniziare a strutturare un undici titolare decisamente di livello. L’operazione era praticamente giunta al traguardo giovedì e nelle ore successive si attendeva soltanto di limare gli ultimi dettagli per poi procedere agli annunci ufficiali. Ecco così che il Picchio ha potuto accogliere il suo nuovo e promettente cursore laterale destro che permetterà all’intero ingranaggio di girare al meglio anche su una fascia, dove a volte si era incontrata un po’ di fatica. Anche per Pagliai il direttore sportivo Matteo Patti ha chiuso un’operazione volta ad acquisirlo a titolo definitivo oneroso, proseguendo così nel programma finalizzato a creare in favore del club un patrimonio composto da giocatori di valore da portare avanti nel tempo. Il 23enne si è legato ai colori bianconeri con un vincolo contrattuale di tre anni. Originario di Empoli, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Pisa, aveva maturato le sue prime esperienze in D con Casarano e Novara. Nei professionisti invece ben tre le stagioni trascorse in C con la maglia del Picerno. Ora per lui si aprirà una nuova avventura sotto le cento torri.

Il giocatore indosserà la casacca numero 2 e ieri si è messo subito a disposizione di tecnico e compagni di squadra per preparare la trasferta di Terni. Sulla corsia di destra è indubbiamente lui il principale candidato per un posto dal primo minuto. Biennale invece per Corradini che nella serata di giovedì è stato ufficializzato dallo storico club di corso Vittorio Emanuele, anche se in realtà precedentemente era tutto in linea per giungere all’attesa fumata bianca. Il 22enne acquisito dallo Spezia proverà a convincere il tecnico del Picchio nel cercare di ottenere la fiducia necessaria per scendere in campo da titolare al Liberati. Quella con la Ternana sarà una gara particolare per lui e Damiani che proprio l’anno scorso indossavano i colori rossoverdi. Sul fronte opposto invece l’Ascoli ritroverà di fronte da avversario il terzino destro Donati che invece era nel capoluogo piceno nella stagione 2023-24 in B.

Il gruppo anche ieri ha proseguito la preparazione al Picchio Village in vista della gara di domani sera. Seppur quella in programma sarà soltanto la seconda giornata, il confronto con la Ternana costituirà un importante banco di prova per iniziare a tastare il reale potenziale della formazione di Tomei. Contro un avversario di livello infatti i bianconeri saranno chiamati a perfezionare quei meccanismi sui quali Tomei e il suo staff stanno lavorando da tempo. A livello di organico il mosaico è quasi stato completato. Nelle ultime ore infatti potrebbe arrivare un colpaccio a sorpresa.

Massimiliano Mariotti