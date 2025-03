Ascoli, Corazza da ritrovare. Mai a secco per così tante partite

Lo strano caso di Simone Corazza. Nella seconda metà del cammino compiuto dall’Ascoli l’ormai 34enne di Latisana (li compirà sabato in occasione del match di Pontedera) è mancato in maniera decisamente importante. Un momento di difficoltà può capitare a tutti, ci mancherebbe altro, ma il digiuno che sta vivendo il centravanti bianconero è diventato un fattore penalizzante per il rendimento offerto dal reparto offensivo. Nel corso della propria carriera l’attaccante del Picchio non era mai stato costretto a fronteggiare un periodo nero come quello in cui è incappato quest’anno. In precedenza la sua annata calcistica più sofferta fu quella risalente alla stagione 2020-2021 quando militava in C con l’Alessandria. In quel campionato Corazza rimase a secco per ben 11 partite. Stavolta con l’Ascoli invece le cose sono andate ancora peggio con le attuali 13 gare senza riuscire a trovare la via del gol. Nell’ultima uscita contro l’Arezzo il bianconero ci era andato davvero vicino nel corso della ripresa quando, sul parziale di 1-0, ha sciupato malamente una palla davvero ghiotta. L’ultima gioia trovata dal giocatore così resta quella legata alla sfida vinta in casa contro il Sestri Levante per 4-1 il 6 dicembre 2024. E in questo caso bisogna parlare di due belle soddisfazioni visto che Corazza nella ripresa di quell’incontro riuscì a mettere a segno quella che attualmente rimane la sua ultima doppietta. Dopo l’assenza con la Spal per la nascita di suo figlio Santiago, al ritorno in campo le cose sono cambiate in peggio e da allora il centravanti non è più riuscito a dedicare una rete al suo terzogenito. Qualche giorno prima della sfida con gli estensi il club di corso Vittorio Emanuele annunciò il prolungamento del suo vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2027. La lunga battuta d’arresto in termini realizzativi nel frattempo lo ha visto scivolare al settimo posto della classifica marcatori del girone b di serie C. Qui a regnare incontrastato è sempre Cicerelli della Ternana (17 centri), poi seguito da Bruzzaniti del Pineto e Mignani della Pianese (14), Pattarello dell’Arezzo (13), Cianci della Ternana e Fischnaller della Torres (12).

Indubbiamente una delle situazioni da sistemare per il tecnico Di Carlo sarà proprio questa, provando a lavorare in questi giorni su alcune soluzioni utili per cercare di metterlo nelle condizioni di colpire. In vista dell’appuntamento di Pontedera tra i bianconeri non ci saranno squalificati, ma la lista dei diffidati si è arricchita con Carpani e Piermarini che si aggiungeranno a D’Amore, Menna, Bando. Un turno si stop invece al vice Mezzanotti.

Nelle ultime ore è iniziata la prevendita dei tagliandi. I biglietti per il settore ospiti saranno venduti al prezzo di 12 euro (tariffa ridotto 10 euro) fino alle 19 di venerdì 21 marzo.

Massimiliano Mariotti