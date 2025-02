Ascoli, Cudini vuole la rivincita. C’è una nuova sfida contro Abate

Il duello tra Ascoli e Ternana sarà una sfida nella sfida. Oltre al confronto che si consumerà domenica (ore 15) sul manto erboso dello storico Del Duca, il match offrirà al tecnico bianconero Mirko Cudini la possibilità di vendicare la pesante sconfitta rimediata alcuni mesi proprio contro la Ternana di Ignazio Abate. I due allenatori infatti si sono già incrociati nella prima parte dell’attuale campionato e in quell’occasione le cose andarono decisamente male per l’attuale timoniere del Picchio, allora alla guida del Pineto. La gara disputata al Liberati fu un autentico pianto amaro per gli abruzzesi che non riuscirono ad arginare la forza e tutto il potenziale offensivo rossoverde. L’esito finale premiò gli umbri che seppero rifilare un secco 3-0 prodotto dalla doppietta di Cianci e dal gol di Romeo.

A distanza di oltre cinque mesi così i due tecnici si ritroveranno l’uno di fronte all’altro, seppur nel frattempo Cudini è finito per cambiare squadra dopo l’esonero di Pineto e il successivo arrivo sulla panchina dell’Ascoli che a sua volta aveva optato per sollevare dall’incarico Di Carlo. Le due contendenti hanno potuto affrontare le rispettive settimane di lavoro con stati d’animo ben differenti. Il gruppo bianconero ha ritrovato autostima ed entusiasmo dopo l’exploit di Pescara (1-2) che ha consentito a tecnico e squadra di dimenticare in fretta il doloroso passo falso di Rimini (2-0). L’obiettivo delle Fere invece resta indubbiamente il primo posto con la conseguente vittoria del campionato che spalancherebbe le porte verso il ritorno in serie B. Attualmente però i rossoverdi sono costretti ad annullare il ritardo di quattro punti dalla capolista Entella e l’ultima sconfitta incassata in casa del Campobasso (1-0) non ha di certo agevolato le cose. L’Ascoli in difesa dovrebbe proseguire con la coppia di centrali difensivi composta dall’esperto Curado e dal promettente Piermarini.

Il club di corso Vittorio Emanuele proprio ieri ha annunciato la convocazione ottenuta dal classe 2006 con la nazionale under 19: "Il difensore bianconero Mattia Piermarini è stato convocato in nazionale under 19 dal tecnico federale Alberto Bollini per lo stage che si svolgerà al centro tecnico federale di Coverciano da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio. Nella lista del ct figurano 29 convocati, solo tre di questi provengono dalla serie C: Piermarini (Ascoli), Plaia (difensore Perugia) e Nunziante (portiere Benevento). Un bel riconoscimento per l’Ascoli Calcio e per Mattia, professionista serio e talentuoso che, con merito, vestirà la maglia azzurra di categoria. Ancora diciottenne, prodotto del vivaio bianconero, Mattia ha debuttato quest’anno in prima squadra, mettendosi in evidenza nelle 12 occasioni in cui è stato chiamato in causa fra campionato e coppa di serie C".

Massimiliano Mariotti