Ascoli, Damiani lancia la sfida: "Voglia di rivalsa dopo l’infortunio"

L’Ascoli ha trovato in Samuele Damiani il suo metronomo. Personalità, gestione della sfera e visione di gioco. Sono queste le caratteristiche che consentiranno al centrocampo bianconero di poter fare il salto di qualità. Il suo biglietto da visita è stata la prova sfoderata nel match d’esordio con la Pianese. "Qui mi sto trovando molto bene – commenta –. Gli schemi del mister si sposano perfettamente con le mie caratteristiche. Sono un giocatore a cui piace molto essere al centro del gioco. Sento però di dover migliorare nella fase di non possesso. Nelle idee del mister il centrocampista è un giocatore chiave nella costruzione della manovra di gioco. Sul campo facciamo determinate rotazioni. Amo calciare anche se devo migliorare ancora tanto. Nei primi anni di carriera non tiravo mai, poi sono cresciuto anche seguendo i consigli di babbo e nonno".

Il pareggio nel debutto casalingo di sabato scorso è ormai ampiamente alle spalle. Le attenzioni del Picchio ora sono tutte focalizzate nella delicata trasferta di Terni. Un altro significativo esame che aiuterà tecnico e squadra a capire qual è il potenziale di questo Ascoli. "Quella con la Pianese è stata una gara giocata soprattutto da noi – prosegue –. Forse meritavano qualcosa in più, ma siamo soltanto all’inizio di un percorso ed è normale il fatto di poter incontrare anche delle difficoltà. Con la Ternana credo che ci misureremo soprattutto con noi stessi. Sarà un buon test per capire a che punto siamo. Le questioni che si stanno sviluppando fuori dal campo ci interessano fino ad un certo punto. Sono sempre un avversario forte e bisognerà dare tutti il 100%. Sicuramente non sottovaluteremo la partita. Sono convinto che se faremo le cose bene per i rossoverdi sarà dura".

La serata del Liberati sarà ricca di significato per Damiani che ritroverà di fronte i colori che aveva difeso nella passata stagione. "Lì ho vissuto tante emozioni contrastanti. È stato un percorso di crescita e ci siamo tolti tante soddisfazioni, sfiorando la promozione prima nella regular season e poi nei playoff. A livello personale purtroppo non posso reputarla una stagione positiva a causa del brutto infortunio che ho avuto. Adesso ho tanta voglia di rivalsa, sto meglio ed ho retto i 90’ nella prima gara di campionato dopo undici mesi che non giocavo dall’inizio. Devo continuare comunque a lavorare sul ginocchio e mi sto allenando arrivando al campo prima ed andando via dopo gli altri". Sul mercato l’Ascoli sta limando gli ultimi dettagli per poi chiudere un altro importante ingresso: Corradini. "Con lui ho avuto fin da subito un buon rapporto, abbiamo trascorso tanto tempo insieme. Negli ultimi giorni non l’ho più sentito. Se dovesse venire qui ne sarei contento".

Massimiliano Mariotti