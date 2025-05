Ascoli: delusione per Corazza e Forte, stagione 2025 senza playoff

Il rammarico di aver avuto, sulla carta, due cannonieri di spessore ma purtroppo non capaci insieme di entusiasmare i tifosi e trascinare la squadra a colpi di gol. Nella stagione appena conclusa dall’Ascoli, che ha visto la formazione allenata da Mimmo Di Carlo mancare i playoff per ottenere una salvezza più sofferta del previsto, una delle grandi delusioni mandata giù dal popolo bianconero è stata quella legata ai rendimenti mostrati da Simone Corazza e Francesco Forte. Entrambi nel corso del decisivo girone di ritorno non sono riusciti a fare la differenza in termini realizzativi per consentire al Picchio di risalire la classifica e ritagliarsi un ruolo tra le pretendenti che poi hanno saputo ottenere un posto al sole all’interno della griglia playoff. I tecnici che si sono avvicendati in panchina alla guida della squadra e i tifosi avevano sperato per tutto il corso della prima metà del cammino di poter vedere in azione il tanto atteso tandem Corazza-Forte. Tuttavia dal gennaio in poi, nel momento della verità, di fatto l’Ascoli non ha praticamente quasi mai potuto beneficiare dei suoi due attaccanti migliori.

Dall’arrivo del 2025 fino al recente epilogo del campionato sono state davvero tante le difficoltà purtroppo incontrate nel riuscire a gonfiare la rete avversaria. La coppia composta da Corazza e Forte è stata schierata per la prima volta soltanto in occasione del match perso in casa il 12 gennaio contro l’Entella (0-1) per poi essere riproposta nell’incontro pareggiato 2-2 al Del Duca col Milan Futuro. Da lì in poi quando c’era l’uno non c’era l’altro. Una serie di vicissitudini poco fortunate e legate ad alcuni problemi fisici patiti da entrambi alla fine non ha più permesso di poter contare su entrambi. Al giro di boa era stato impeccabile il rendimento mostrato dal 34enne di Latisana. Con 11 gol Corazza per molte settimane è stato in lizza con Cicerelli della Ternana per aggiudicarsi il gradino più alto del podio relativo alla classifica marcatori del girone b di serie C. I suoi ultimi due colpi risalgono alla doppietta messa a segno contro il Sestri Levante nel successo casalingo per 4-1 ottenuto il 6 dicembre. La stagione del centravanti alla fine è virtualmente terminata lì. Dopo l’assenza con la Spal per la nascita di suo figlio Santiago, Corazza non è più riuscito a segnare. Qualche giorno prima arrivò il rinnovo fino al 2027. Una fiducia che il giocatore non è mai riuscito a ripagare. Il torneo si è rivelato particolarmente complicato anche per Forte che dopo aver fatto i conti con la squalifica per il noto caso scommesse, ha concluso il percorso con la miseria di 3 reti in 10 gare. I cori di protesta ricevuti dallo squalo nell’ultimo match col Legnago hanno lasciato intender che la sua avventura bianconera sembrerebbe destinata a chiudersi qui.

Massimiliano Mariotti