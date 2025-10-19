Ascoli, domani si torna in campo: "Il Carpi? Giovani ed entusiasti"

Negli ultimi giorni si è parlato tanto del derby con la Samb, ma poco del confronto di domani sera (avvio alle 20.30 diretta su Rai Sport) col Carpi. E invece per l’Ascoli sarà proprio la sfida del Cabassi a rivestire una certa importanza. Considerando lo scontro odierno tra Ravenna e Arezzo, il confronto di domani tra il Picchio e gli emiliani potrebbe mettere in palio più di tre punti. "Il Carpi è una squadra giovane che ha entusiasmo – sostiene l’allenatore Francesco Tomei -. Sono organizzati e capaci di mettere in difficoltà l’avversario. Arrivano da alcuni risultati positivi e quindi vorranno continuare questo percorso. Per noi sarà l’ennesima partita da portare a casa. Dovremo combattere con umiltà e abnegazione. Siamo concentrati. Abbiamo margini di miglioramento e lavoriamo quotidianamente per questo. Il campionato è molto lungo. Ci saranno delle problematiche, quindi servono tanto lavoro e poche chiacchiere. Ora però c’è solo il Carpi". Sulla corsia di sinistra l’infortunio di Guiebre ha spalancato le porte all’impiego di Pagliai che, seppur adattato in una posizione non consona alle sue caratteristiche naturali, sta comunque trovando la continuità giusta per riuscire a produrre prestazioni di livello. "Lui sta facendo un ottimo lavoro – prosegue il tecnico -, giocare a sinistra o a destra per lui è indifferente. L’ho già allenato. Sta prendendo la giusta forma. All’inizio era reduce da un’estate senza ritiro. Sono contento per Corazza. In panchina erano tutti in piedi per lui prima del rigore. Resto molto attento agli umori di chi non gioca". In settimana è arrivato il rinnovo contrattuale per Alagna. "Per me è la soddisfazione più grande vedere giocatori alle prese con qualche difficoltà l’anno scorso, che invece oggi sono apprezzati. Lo stesso vale per D’Uffizi e Curado. Tutti ragazzi molto professionali che meritano questo. Mi auguro che ci siano rinnovi in continuazione perché significherebbe che il calciatore viene stimato come uomo e professionista". Un pensiero per Marco Varani, tifoso bianconero venuto a mancare, e alla famiglia Passeri: "Porgo le condoglianze ad entrambe le famiglie. La scomparsa di un tifoso importante e giorni prima la perdita della signora Elsa. Perdere la mamma è molto particolare. Sono vicino al presidente e non posso far altro che alleviare il suo lutto con le soddisfazioni sul campo. Il pranzo con la Samb? È stato un bel segnale, poi sono giusti sfottò, campanilismo, rivalità in campo". Nel settore ospiti del Cabassi ancora una volta i sostenitori dell’Ascoli saranno presenti in massa. I 500 tagliandi sono andati a ruba in pochissimo tempo. "I tifosi per noi sono fondamentali – conclude -. In casa c’è oggettivamente un’atmosfera molto bella, ma anche fuori ci seguono sempre e per noi rappresentano un sostegno importante".

Massimiliano Mariotti