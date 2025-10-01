Ascoli e la vittoria a Sassari. Passeri: punti ancora più preziosi

Le recenti quattro vittorie di fila hanno lanciato l’Ascoli verso un doppio turno casalingo contro Bra e Pontedera che potrebbe offrire la possibilità di provare a sorpassare il duo Arezzo-Ravenna in testa alla classifica. A commentare l’ottimo momento è stato l’amministratore unico Bernardino Passeri. "Abbiamo vissuto un altro sabato speciale – sostiene -, ma soprattutto abbiamo fatto un passaggio fondamentale con una vittoria ancora più preziosa delle altre. Per il modo in cui è arrivata. Meno bella perché il nostro lato estetico è stato soffocato da un avversario ben presente sul campo, ma importante per aver saputo scendere a compromessi, accettando la battaglia e superando anche questa prova. Abbiamo dimostrato, anche a noi stessi, di avere un repertorio di armi da sfruttare, che si aggiunge alle qualità già messe in mostra". Unica nota stonata l’espulsione rimediata dal centrocampista Ndoj che ieri è stato squalificato un turno dal Giudice sportivo. "Non sarà l’errore di un ragazzo a cambiarmi l’umore o l’opinione che ho di lui. Emanuele sabato prossimo siederà al mio fianco in tribuna. Mi auguro che questo non sia un modo per appesantirgli la squalifica, ma la dimostrazione che qui nessuno della famiglia viene abbandonato o lasciato indietro. È stato colpevolmente ingenuo e per questo ha scelto di offrire una cena alla squadra per farsi perdonare dai compagni. Non è nuovo a questo genere di superficialità e, a mio avviso, è l’unico aspetto che lo frena dal diventare un giocatore di livello superiore. Spero che questo passo falso gli faccia capire il giusto approccio alle cose".

Oggi per il Picchio ha inizio un mese di ottobre particolarmente importante. Domenica 26 al Del Duca andrà in scena il derby con la Samb e tre giorni dopo al Riviera delle Palme ecco il confronto di coppa. "La data del derby si sta avvicinando e spero che ognuno di voi, come me, stia aspettando di vivere questa incredibile esperienza - conclude -. Spero, inoltre, che tutti vogliano viverla nel migliore dei modi. Appassionati di calcio di tutta Italia sono affascinati dal ritorno del derby, rendiamo onore a tutto questo offrendo uno spettacolo in campo e sugli spalti che sia all’altezza di un’attesa così lunga". Sul campo anche ieri il gruppo ha proseguito la preparazione. In difesa prosegue l’imbattibilità difensiva con 0 gol incassati dopo 7 giornate. "Fa molto piacere essere la formazione che ha subito meno gol in tutta Europa – spiega il portiere Vitale ad Area C -, sia a livello personale che di squadra. Siamo un bellissimo gruppo che sta bene insieme. Questo aiuta le prestazioni in campo. Ci concentriamo partita dopo partita, puntando a vincere più gare possibili. Tra qualche mese vedremo dove ci porterà questa mentalità. A quel punto potremo stabilire degli obiettivi più concreti".

Massimiliano Mariotti