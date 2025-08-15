Ascoli, ecco Samuele Damiani: "L’entusiasmo qui è palpabile"

L’Ascoli si prepara a bagnare ufficialmente la sua stagione con il match della Coppa Italia di serie C che vedrà i bianconeri di scena domenica sera a Pineto (ore 21) allo stadio Pavone-Mariani. Nella preparazione del primo vero test probante il tecnico Francesco Tomei potrà contare su un elemento in più. A dare man forte al reparto mediano infatti sarà l’ultimo arrivato Samuele Damiani che si prepara già al possibile esordio. "L’entusiasmo che si respira qui è palpabile – commenta il centrocampista -, ho fatto una passeggiata in centro e la scelta della società di far vivere la città ai propri calciatori ritengo sia giusta perché gli obiettivi è importante raggiungerli insieme alla piazza. Sono qui con l’intento di far ricredere le persone che lo scorso anno non hanno visto il vero Damiani, ho una voglia di rivalsa infinita".

La risposta della piazza alla campagna abbonamenti finora è stata incredibile con i 6.505 abbonati raggiunti negli ultimi giorni. Ieri mattina si è aperta la terza e ultima fase che consentirà di sottoscrivere le tessere fino al prossimo 23 agosto. Data che permetterà al Picchio di sancire l’avvio casalingo del proprio campionato contro la Pianese (fischio d’inizio alle 18). La vendita dei biglietti per l’incontro con i toscani si aprirà lunedì 18 alle ore 16. "Il grande interesse che ho riscontrato nei miei confronti e il numero crescente degli abbonati sono le molle che mi hanno spinto a concretizzare l’operazione il più velocemente possibile – prosegue -, l’entusiasmo può spingerti oltre ogni limite e ti può consentire di raggiungere obiettivi importanti".

"Non vedo l’ora – ha aggiunto Damiani – di giocare al Del Duca, uno stadio in cui sono stato da avversario con la Viterbese e col Palermo. Ricordo che col Palermo trovammo un ambiente infuocato e mi chiesi cosa sarebbe significato venire qui un giorno a giocare per l’Ascoli. Nei giorni scorsi avevo sentito Silipo e Rizzo che mi hanno parlato bene delle idee tattiche del mister. Idee che si sposano appieno con le mie caratteristiche. Sono un play tecnico, di impostazione, ma che poi sviluppa tanto in fase di non possesso. Gioco a due davanti alla difesa, ma negli ultimi anni nel calcio abbiamo visto che non esiste più un ruolo preciso. Ormai si parla per lo più di occupazione degli spazi". Sul lato delle uscite il direttore sportivo Matteo Patti ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Mattia Piermarini al Milan Futuro.

Il 19enne ripartirà in serie D con la seconda squadra rossonera allenata da Massimo Oddo. Nella sua breve esperienza maturata con la prima squadra dell’Ascoli il difensore, cresciuto in precedenza nel vivaio bianconero, nel corso della passata stagione aveva collezionato complessivamente 21 presenze.

Massimiliano Mariotti