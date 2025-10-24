Ascoli, fantasia al potere nel derby. Silipo: "Alla Samb toglierei Eusepi"

Rapido, imprevedibile, estroso. In due parole: Andrea Silipo. L’Ascoli è pronto a sfidare la Samb in quel sentito derby che al Del Duca mancava da ben 39 anni. E nel farlo potrà contare sulla presenza del giovane esterno offensivo destro. L’infortunio occorso a Del Sole gli ha permesso di ricevere la fatidica chiamata, ma il 24enne romano si è guadagnato la fiducia facendosi trovare pronto e dimostrando tutto il proprio valore. Anche per lui la passata stagione non è stata un granché. Il bianconero ha davvero tanta voglia di riscatto. Esattamente come questo nuovo Picchio. "Sono d’accordo con le parole del presidente – commenta il giocatore – L’obiettivo è vincere tutte le partite, compresa Ascoli-Samb. È vero che il derby è sempre una partita sentita, ma vale tre punti come tutte le altre. Dovremo fare un’ottima prestazione sperando che il risultato sia dalla nostra. Ce la metteremo tutta. Sarà una gara tosta. L’importante è fare quello che proviamo in settimana. Cercheremo di gestire la partita, poi sarà fondamentale anche vincere i duelli". La Samb di Palladini arriverà al Del Duca dopo le due recenti sconfitte incassate contro Ravenna (0-1) e Livorno (2-1). L’obiettivo da portare a casa nel match contro i bianconeri sarà quello di tornare a fare punti. "Loro sono un’ottima squadra – prosegue -. Vengono dalla grande stagione dello scorso anno che li ha portati alla vittoria del campionato. Un calciatore che vorrei togliere ai rossoblù? Non saprei…dico Eusepi, ma solo perché lo conosco. Ci ho giocato insieme".

Nell’ultima gara disputata a Carpi nel posticipo di lunedì scorso, il Picchio ha saputo reagire al gol degli emiliani. Una marcatura arrivata proprio nel momento in cui gli uomini di Tomei stavano crescendo. "Per la prima volta in stagione siamo andati sotto, ma poi siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo fatto una buona gara contro un’ottima squadra che veniva a prenderci uomo su uomo. La reazione avuta è stata importante". In campionato Silipo non trova la via del gol da oltre dieci mesi. Era il primo dicembre 2024 quando il bianconero riuscì a mettere a segno quella doppietta che consentì di battere la Torres in trasferta. "Il gol mi manca – afferma –, spero arrivi presto. Sono a disposizione della squadra e del mister. Fin dal ritiro estivo ho lavorato tanto per arrivare ad avere questa condizione fisica, poi è normale che più giochi e più ti senti in fiducia e quindi le cose riescono meglio. Nella conclusione in porta qualcosa devo migliorare, cerco sempre di accentrarmi per andare al tiro. Abbiamo margini di miglioramento, a partire dal basso. In ogni partita abbiamo avuto una certa percentuale di possesso palla e questo fa già capire che siamo una squadra forte. Fuori casa dovremo migliorare su qualche aspetto, soprattutto quando il campo non è perfetto".

Massimiliano Mariotti