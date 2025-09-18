Ascoli, Gori si gode il primo gol: "Prometto che suderò per la maglia"

L’Ascoli ha trovato il suo nuovo bomber. A Perugia Gabriele Gori si è presentato nel migliore dei modi dopo lo scampolo vissuto con la Juve Next Gen. Il Curi ha regalato al 26enne la prima gioia bianconera. Un gol pesante per sbloccare la partita e sbancare un campo particolarmente complicato. Ora i tifosi sognano con i centri del centravanti fiorentino.

A Perugia siete riusciti a dominare l’avversario, è soddisfatto?

"Senza dubbio. Ne abbiamo parlato anche con i compagni. Analizzeremo la gara insieme al mister. Dico la verità nel primo tempo ci era mancato qualcosa negli ultimi metri anche se stavamo facevamo un gioco completo e creando belle azioni. Poi nella ripresa invece siamo riusciti a superare anche questo. Non abbiamo dilagato, ma potevamo fare più gol. Abbiamo ampi margini di miglioramento".

Con il gioco di Tomei la fase difensiva parte da voi attaccanti, come si trova con questa filosofia?

"I primi difensori sono gli attaccanti. Se ti metti a disposizione della squadra poi ne beneficia anche la difesa. Oltre a ciò vanno fatti i complimenti alla nostra retroguardia che sta facendo grandissime cose. Sono loro che ci mettono a disposizione la possibilità di ripartire o di sviluppare il possesso palla. Nelle varie esperienze maturate ho già avuto dai vari mister molte richieste, anche quelle di fare un gioco ultra offensivo a livello di pressing, ma il lavoro che facciamo qui è molto stimolante nell’andare a prendere tutti nella propria metà campo".

Saranno Ascoli e Arezzo le vere protagoniste del campionato?

"Credo che l’Arezzo sia un’ottima squadra con un bravissimo direttore. Li rispetto molto, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dipendiamo da noi e dal nostro tipo di gioco. Andiamo ad imporre il nostro calcio davvero dappertutto, quindi non dobbiamo guardare assolutamente la classifica. Ovviamente siamo a settembre e non è veritiera. Dobbiamo giocare di partita in partita con l’obiettivo di portarla a casa. Bisogna concentrarci solo a migliorare a livello individuale e di squadra perché poi le cose arriveranno da sole. Ci concentreremo solo sul nostro cammino".

Cosa ha provato al suo primo gol? Una promessa ai tifosi?

"È stato emozionante. Avere mille tifosi ascolani subito in trasferta è stato di grande impatto. L’entusiasmo si è visto qual è. Bisogna cercare di tenere alte le aspettative. Posso promettere che suderò per la maglia, sputerò sangue e darò il massimo come ho sempre fatto. A livello personale punto a raggiungere la doppia cifra".

Ora vi aspetta la sfida di Livorno, che gara sarà?

"Affronteremo una squadra che ha ritrovato l’entusiasmo dopo il ritorno in C. Conosco bene la piazza perché ci ho giocato. In questo momento hanno qualche difficoltà, ma non bisogna sottovalutarli. Non esistono gare semplici in questa categoria".

Massimiliano Mariotti