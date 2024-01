Ascoli, grinta e cuore: è un punto che pesa

parma

(4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly (dal 1’ s.t. Di Chiara); Estevez, Hernani (dal 1’ s.t. Bonny); Man, Bernabé (dal 43’ s.t. Charpentier), Mihaila (dal 20’ s.t. Partipilo); Benedyczak (dal 20’ s.t. Cyprien). Panchina: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Colak, Sohm, Hainaut. Allenatore Pecchia.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (dal 26’ s.t. Adjapong), Masini (dal 26’ s.t. Valzania), Di Tacchio, Giovane (dal 38’ s.t. Milanese), Falasco (dal 27’ s.t. Celia); Mendes, Rodriguez (dal 31’ s.t. Nestorovski). Panchina: Barosi, Haveri, Gnahoré, D’Uffizi, Manzari, Maiga Silvestri, Rossi. Allenatore Castori.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Marcatori: al 15’ s.t. Botteghin, dal 25’ s.t. aut. Di Tacchio

NOTE – 11.269 spettatori (7.452 abbonati, quota di 54.033,45 euro), per un incasso complessivo di 88.425.45euro. Ammoniti Mihaila, Di Chiara per il Parma, Masini, Quaranta per l’Ascoli. Espulso Bellusci al 47’ s.t. per somma di ammonizioni. Tiri in porta 5-3. Tiri fuori 6-4. In fuorigioco 2-4. Angoli 3-1. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’

Il Tardini si conferma un campo amico per l’Ascoli che per la terza stagione consecutiva torna a casa con un risultato positivo. L’1-1 strappato al Parma, con lieve rammarico, è decisamente importante per rialzare un andamento esterno da brividi e lanciare un girone di ritorno in cui i bianconeri dovranno risalire la classifica. Spettacolare la marcatura del capitano Botteghin che torna al gol nel momento più importante. E che gol.

Pressione alta e aggressività all’ennesima potenza: l’avvio degli uomini di Castori è ottimo per contrastare la qualità espressa dalla prima della classe. La retroguardia del Picchio tiene bene con una certa compattezza. I gialloblù infatti fanno fatica a trovare il varco e spesso si affidano alle fiammate individuali di Man e Bernabé. La prima occasionissima dei ducali però capita a Benedyczak che spara fuori misura. L’Ascoli è vivo e lo dimostra con Giovane, murato da Delprato da due passi. Mendes e Rodriguez, i due punti di riferimento d’attacco della formazione di Castori, fanno non poca fatica. Il Parma passa in chiusura di primo tempo con Benedyczak, ma Fourneau annulla per offside dello stesso dopo l’intervento del var.

Nel secondo e decisivo round Pecchia si affida a tutti i suoi uomini offensivi. Gli emiliani si sbilanciano, ma a passare è il Picchio. Botteghin torna a gioire con una rete da cineteca. La capolista sbanda. Rodriguez si divora il raddoppio e così i gialloblù possono trovare il pari con la sfortunata deviazione di Di Tacchio. Nel finale sale il forcing del Parma. L’Ascoli chiude in dieci per il doppio giallo di Bellusci. Viviano si supera due volte su Partipilo. L’Ascoli può ripartire con una grande prova e un punto che pesa.

Massimiliano Mariotti