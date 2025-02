Ascoli, guai in difesa per Cudini. Nuovo blitz in sede della finanza

Piove sul bagnato per l’Ascoli di Cudini. A Perugia i bianconeri dovranno subito far dimenticare il pesante ko interno rimediato contro la Ternana (0-3) domenica scorsa, ma nella preparazione della trasferta umbra il tecnico del Picchio dovrà ridisegnare l’intera linea difensiva. Soprattutto dopo l’ennesimo infortunio occorso ad un centrale difensivo come Curado che renderà il reparto decisamente sguarnito. A pochi giorni dal prossimo confronto in programma infatti al centro della difesa risulta essere arruolabile soltanto il giovane Piermarini e per trovare la sua ‘spalla’ Cudini dovrà per forza di cose adattare molto probabilmente un elemento come Alagna. Una scelta rimediata, ma probabilmente l’unica percorribile per il ruolo di centrale. Curado purtroppo ne avrà per un po’. L’argentino è incappato in un nuovo stop che ora andrà a creare parecchi problemi in un momento decisivo del campionato. Oltre a lui non sarà impiegabile anche l’attaccante Forte. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha diramato un bollettino medico sull’attuale situazione dell’infermeria. "Gli accertamenti, ai quali si è sottoposto il difensore Marcos Curado a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita di domenica – si legge nella nota –, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il capitano ha iniziato l’iter riabilitativo. Francesco Forte, che ha lamentato nel corso della partita con la Ternana un risentimento muscolare alla coscia destra, in settimana si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, dopo i quali sarà possibile avere il quadro preciso dell’entità dell’infortunio. Procedono il percorso di riatletizzazione individuale Cozzoli e Menna con l’obiettivo di potersi riaggregare alla squadra la settimana prossima. Anche Gagliolo procede l’iter di terapie e riabilitazione a seguito della lesione muscolare al bicipite femorale destro".

Oltre a ciò che si sviluppa all’interno del rettangolo verde, le preoccupazioni adesso iniziano a farsi serie anche su una situazione generale societaria che non può più essere sottovalutata dalle istituzioni e dalla città. La serie di dure contestazioni rivolte al patron Massimo Pulcinelli e all’attuale dirigenza continuano ad oltranza ma, al di là di questo, nella giornata di ieri la Guardia di Finanza è tornata in sede per effettuare nuove indagini sui libri contabili. Si tratta di un nuovo blitz a distanza di pochi mesi da quello avvenuto alla fine del giugno 2024. La vicenda legata al caso sul Superbonus che riguarda gli sponsor Genco Srl di Diego Corsalini e Maryan Vannini di certo hanno attirato le attenzioni delle fiamme gialle. Nel frattempo sul sito ufficiale dell’Ascoli è stato rimosso da qualche giorno il nome di Corsalini tra i membri del cda. Cosa che invece richiederebbe delle formalità ben più precise.

Massimiliano Mariotti