Ascoli, Guiebre costretto allo stop. Ecco le soluzioni per sostituirlo

Un’altra defezione in vista della prossima tappa casalinga che vedrà l’Ascoli scendere in campo per sfidare il Pontedera. Domani al Del Duca, nell’incontro programmato con inizio alle 17.30 al segnale dell’arbitro Vogliacco di Bari, i bianconeri di Tomei non potranno contare su Guiebre. L’esterno sinistro, costretto a lasciare anzitempo il campo per via di un problema accusato nel finale della gara disputata e vinta col Bra (4-1), probabilmente dovrà restare out per qualche settimana. Nella giornata di ieri infatti il club di corso Vittorio Emanuele ha diramato un bollettino medico sulle condizioni del giocatore che nei giorni scorsi si era sottoposto a degli accertamenti per meglio valutare l’entità del suo infortunio.

Questa la nota diramata dal Picchio: "Razack Guiebre, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di campionato col Bra, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni". Nella settimana di lavoro che ha condotto il gruppo verso l’impegno con i toscani, Tomei e il suo staff hanno cercato di mettere al vaglio le possibili soluzioni per sostituire il 28enne. L’ipotesi più accreditata sarebbe legata all’impiego di Pagliai lungo l’out mancino, seppur si tratterebbe di un adattamento, considerate le caratteristiche naturali del giocatore spesso schierato in passato sulla fascia opposta. Si tratta comunque di un ruolo che il terzino ha già avuto modo di interpretare in questa stagione nelle precedenti uscite. L’alternativa sarebbe quella rappresentata da Nicoletti che però in questa prima parte del campionato è stato utilizzato all’interno della coppia centrale al fianco di Curado. Pochi i ballottaggi relativi agli altri reparti dove in questo momento sono stati raggiunti determinati equilibri di gioco e meccanismi fluidi in ambo le fasi. Nel tandem di mediani si va verso la conferma di Milanese e Damiani, ma Corradini scalpita per riuscire a ritagliarsi spazio nel corso dell’incontro. Davanti infine dovrebbe restare tutto inalterato rispetto ad una settimana fa.

Per quanto riguarda il capitolo giovanili, invece, la prima squadra femminile si prepara al debutto in campionato. Le ragazze allenata dal tecnico Renga domani daranno avvio al proprio cammino in trasferta sul campo del Gatteo Mare. Con appuntamento alle ore 15.30 al Comunale. La ‘rosa’ del Picchio e la Jesina saranno le uniche due squadre marchigiane inserite nel girone c di serie C. Turno di riposo per la Primavera di Corsi per via degli impegni delle nazionali. In campo under 15, 16 e 17. Le squadre rispettivamente guidate da Ionni e Capriotti affronteranno il Latina in trasferta, mentre gli under 16 di Medori saranno di scena a Gubbio.

Massimiliano Mariotti