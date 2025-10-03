Ascoli, i precedenti fanno sorridere. Ma adesso testa a Bra e Pontedera

Ascoli perfettamente in linea con le stagioni vincenti. In questa categoria i tornei che restano maggiormente impressi nella memoria dei tifosi sono sostanzialmente due: il campionato in C 1971-72 che regalò la prima serie B della storia e l’annata 2001-02 in C1 dei diabolici che sancì il ritorno in cadetteria dopo 7 anni di purgatorio. In terza battuta poi possiamo ricordare anche il torneo 2014-15, anche se qui il percorso fu contraddistinto da parecchi alti e bassi prima dell’ammissione in B arrivata a tavolino e prodotta dalla combine messa sù dal Teramo nel fatidico match di Savona. Sia il primo che il secondo caso finora calzano a pennello con la prima fase del cammino che sta facendo registrare Tomei e i suoi uomini.

E nei giorni scorsi ad ammettere su queste righe che potrebbe essere davvero l’anno giusto è stato proprio l’ex Bepi Pillon che nelle prime uscite ha rivisto vari tratti in comune con il suo Picchio. Tante le analogie manifestate sia dalla Del Duca Ascoli del duo Rozzi-Mazzone che dai diabolici di Pillon con Benigni alla guida del club. In entrambi i casi nelle prime 7 giornate di campionato le due formazioni mantennero una netta imbattibilità, conquistando 5 vittorie e 2 pareggi. La differenza abissale però sta nella solidità difensiva mostrata dall’odierno undici bianconero, attualmente l’unica squadra d’Europa a non aver incassato neanche un gol. Anche il Tenerife, squadra militante nella terza serie spagnola (Primera Federación ndr) che fino allo scorso fine settimana poteva vantare una porta imbattuta, si è visto infilare per la prima volta in occasione del confronto vinto in trasferta 3-1 con il Real Madrid B. Il filotto delle recenti 4 vittorie consecutive (Perugia, Livorno, Pineto, Torres), e contestualmente il rendimento massimo ottenuto lontano dalle mura amiche che aveva visto in precedenza sbancare il Liberati di Terni, hanno permesso a Tomei e ai suoi ragazzi di tenere il passo del duo Arezzo-Ravenna, coppia oggi in testa (18 punti) con un sola lunghezza di vantaggio sul Picchio (17).

La semplicità con la quale l’Ascoli ha superato il difficile doppio turno esterno di Perugia a Livorno e il complicato campaccio di Sassari, ora potrebbero davvero lanciare il Picchio verso la possibilità di tentare il sorpasso sia sui toscani che sui romagnoli. Come ricordato giustamente dall’amministratore unico Bernardino Passeri è importante tenere i piedi ben piantati per terra. Il doppio turno al Del Duca contro Bra e Pontedera potrà davvero costituire un trampolino importante, considerato che a spingere i beniamini di casa ci saranno ancora circa 10mila spettatori. Domani contro i piemontesi (ore 14.30) però sarà importante scendere in campo fin dal principio con il giusto atteggiamento senza regalare nulla all’avversario.

Massimiliano Mariotti