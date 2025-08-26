Ascoli, il grazie di Passeri ai tifosi: "Esordio intenso e qualche rammarico"

L’esordio contro la Pianese (0-0) e il risultato stratosferico prodotto dalla piazza con le 7.150 tessere fatte registrare al termine della campagna abbonamenti ‘Lunga vita alla regina’. In casa Ascoli si è chiusa una settimana significativa. A voler ringraziare città e tifosi nella giornata di ieri è stato Bernardino Passeri, attraverso una nota diramata dai canali ufficiali dello storico club di corso Vittorio Emanuele. "Prima settimana di campionato, tante emozioni e qualche considerazione che tengo a fare – commenta l’amministratore unico del Picchio –. È stato un esordio intenso, con tanta pioggia e qualche rammarico, che ci mostra la strada da percorrere. Crediamo sia quella giusta, ma è necessario ancora tanto lavoro, in campo e fuori".

A frenare il gioco offensivo degli uomini di Tomei sono state le cospicue precipitazioni cadute nella prima mezz’ora di gioco. Nonostante ciò la squadra ha sviluppato una manovra che ha poi consentito di creare varie occasioni poi non capitalizzate. "Le condizioni meteorologiche avverse hanno bagnato – speriamo anche con un po’ di fortuna a lungo termine – i primi minuti della nostra stagione. Questo ha rallentato un po’ il gioco e, soprattutto, ha messo in mostra le mancanze del nostro impianto sportivo. La società tutta è già all’opera insieme all’amministrazione comunale e alla Ubaldi Costruzioni: abbiamo aperto un tavolo di lavoro per collaborare alla realizzazione della nuova Curva sud (che tutti aspettiamo) per efficientare energeticamente lo stadio, sistemare le coperture, mettere in sicurezza le aree più deteriorate e attivare le aree commerciali ancora in disuso. Come avete visto, ci siamo già mossi per accogliere tutti i tifosi nella miglior maniera possibile: dati i tempi stretti, abbiamo rinfrescato le facciate esterne, iniziato a rendere più vivibile l’area per i disabili e cominciato un percorso che ci restituirà uno stadio più moderno e a misura di tifoso. Tutti i disguidi, le mancanze e gli errori sono parte del percorso che affrontiamo uniti. Oggi serve un po’ di pazienza, senza polemiche, ma consapevoli che abbiamo tutti lo stesso obiettivo: rendere l’Ascoli Calcio un orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi". Ad accompagnare il nuovo percorso dei bianconeri sabato scorso c’erano anche le famiglie Rozzi, Mazzone e Benigni che hanno assistito alla prima gara casalinga. "Voglio ringraziare la famiglia Mazzone per la commovente sensibilità mostrata verso la nostra difficile e ambiziosa avventura per la visita e i doni che mi hanno portato, la famiglia Rozzi e il presidente Benigni che ci ha onorato della sua visita, dopo tanti anni dall’ultima volta – conclude Passeri –. Ai tifosi non diciamo più niente, parlano i fatti. Sapremo ricompensarvi".

Massimiliano Mariotti