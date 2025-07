Ascoli, il mercato entra nel vivo. Rinnovo per Curado fino al 2027

Il mercato che segnerà il rinnovamento dell’Ascoli è ufficialmente entrato nel vivo con la prima vera trattativa del nuovo direttore sportivo Matteo Patti. La mossa che si sta concretizzando in questo momento è quella attraverso la quale si sta provando a centrare il primo ingresso di questa sessione estiva. Nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerata nel dialogo sviluppato con Manuel Nicoletti del Picerno. Il 26enne originario di Catanzaro è un giocatore che il nuovo tecnico Francesco Tomei conosce benissimo e che ha avuto modo di allenare nel corso della sua recente esperienza maturata proprio sulla panchina rossoblù.

L’esterno difensivo mancino nell’ultima stagione si era legato con il Piceno mediante un vincolo contrattuale annuale con un’opzione che poi al termine di quest’ultimo campionato non è stata esercitata. Il percorso di Nicoletti nel recente torneo di serie C lo ha visto mettere a referto 14 presenze (un gol siglato nel 2-2 contro il Potenza nell’incontro del 2 marzo) con 11 apparizioni dal primo minuto. La sua ultima presenza in Lucania resta quella del primo turno playoff che poi aveva visto l’ex formazione di Tomei uscire sconfitta nel derby col Potenza. Si tratta di un profilo che può essere schierato largo a sinistra in un ipotetico quartetto difensivo oppure come cursore in grado di agire a tutta fascia in una possibile linea a cinque. Il 26enne vanta una buon bagaglio di esperienza maturata in C dove ha indossato le maglie di Crotone, Catanzaro, Monopoli, Foggia, Reggiana, Casertana e, appunto, Picerno. Con l’Ascoli firmerebbe per adesso un contratto annuale.

Il suo arrivo sotto le cento torri consentirà subito di potenziare la zona laterale mancina della difesa dove il Picchio attende il ritorno in campo di Francesco Cozzoli. L’altra novità operata nella giornata di ieri dal club di corso Vittorio è stato il rinnovo contrattuale con il centrale difensivo Marcos Curado che resterà al Picchio per almeno altre due stagioni.

"L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica il rinnovo contrattuale di Marcos Curado fino al 30 giugno 2027 con opzione – si legge nella nota diramata nella giornata di ieri dalla società –. Il difensore argentino, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Catania, è pronto a vivere la sua seconda stagione in bianconero. A Marcos, esempio di serietà, dedizione e attaccamento, l’augurio del club per una stagione all’insegna del riscatto personale e di squadra". Il 30enne di Mar de Plata non vede già l’ora di ripartire dopo un’annata sfortunata che spesso lo aveva visto dividersi tra campo, panchina e infermeria. Nel campionato che segnerà il nuovo corso bianconero sarà indubbiamente lui uno dei profili leader del reparto arretrato e dello spogliatoio dell’Ascoli.

Massimiliano Mariotti