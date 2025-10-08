Ascoli, il plauso dell’ex Agostini: "Squadra di Tomei bella da vedere"

Il grande ex Meco Agostini promuove a pieni voti l’Ascoli di Tomei. Quando sono andate in archivio 8 giornate, i bianconeri continuano a navigare a ridosso della vetta con un solo punto di ritardo dal duo Arezzo-Ravenna che attualmente si trova sul gradino più alto del girone b. I numeri fatti registrare dal Picchio in questo avvio di stagione sono davvero importanti. Squadra ancora imbattuta, 6 vittorie su 8 partite (di cui 5 consecutive), ben 15 gol messi a segno, una sola rete incassata e tantissimo possesso palla. "Questo Ascoli è bello da vedere – commenta Agostini -. Sto vedendo una squadra che non spreca mai nulla. I giocatori stanno mostrando una grande mentalità. Più tieni il possesso della palla e meno subisci. Damiani, Rizzo Pinna e quest’anno voglio scommettere su D’Uffizi. Ho sempre ritenuto che sia un giocatore in grado di spaccare le partite e adesso credo abbia raggiunto la consapevolezza e la maturità giusta. Davanti abbiamo un grande potenziale. Gori è un giocatore d’altra categoria. Un terminale offensivo dotato di ottime capacità finalizzative. Ogni volta che li vedo scendere in campo posso ammirare un meccanismo davvero bello da vedere. In campo si è in grado di decidere quando spingere e quando amministrare. Vedo un Picchio sempre padrone della situazione". Il risultato ottenuto è il prodotto di un lavoro meticoloso portato dall’allenatore Tomei e dal suo staff tecnico. Dallo scorso luglio i bianconeri hanno intrapreso una strada ben precisa. La filosofia del tecnico è quella volta a dominare ogni genere di avversario. "Faccio i complimenti a Tomei, al presidente Passeri e al direttore sportivo Patti – prosegue -. Ci sono pochi proclami e tanta umiltà. La cultura del lavoro è tornata a vedersi. Credo veramente che questi ingredienti alla lunga possa fare la differenza. Si è ricreato tanto entusiasmo. Mio figlio Davide che vive a Milano è impaziente e segue con i suoi amici del nord tutte le gare". Nella prossima tappa in programma l’Ascoli cercherà di conquistare altri tre punti davanti al pubblico amico per cercare di effettuare il sorpasso sul duo di testa. "Quella col Pontedera sarà un’altra gara da giocare con umiltà e abnegazione. Siamo ancora soltanto all’inizio, ma ci sono i presupposti per fare un grande campionato". Domenica prossima al Del Duca contro il Pontedera (fischio d’inizio alle 17.30) è prevista un’altra grande cornice di pubblico. Si stimano di nuovo circa 10mila presenze. Il confronto sarà diretto da Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Il fischietto pugliese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Pierpaolo Carella dell’Aquila e Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto uomo ufficiale Nicolò Dorillo di Torino. L’operatore Fvs invece sarà Laura Gasparini di Macerata.

Massimiliano Mariotti