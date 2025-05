Ascoli, la cessione non decolla. Ora fari puntati sull’iscrizione

Ore di trepidante attesa per il futuro dell’Ascoli. Il dialogo tra la famiglia Pulcinelli e Passeri in questi ultimi giorni è proseguito, ma l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer non si è ancora deciso a sciogliere le riserve legate al passaggio delle quote azionarie ancora vantate all’interno del Picchio. Nel corso delle ultime settimane proprio i proprietari dello storico club di corso Vittorio Emanuele, a più riprese, avevano ribadito pubblicamente la ferma volontà di lasciare la guida della società bianconera. Chiaramente tra il dire e il fare ci passa un bella differenza e nel corso dell’ultima annata sono state numerose le occasioni in cui si è annunciata una cessione poi in realtà mai avvenuta.

Lo scenario è tornato ad essere particolarmente caldo in questo mese di maggio dove di movimenti se ne sono fatti registrare parecchi. E alcuni hanno riguardato anche parecchi imprenditori del territorio che si erano detti pronti ad appoggiare il progetto pensato da Pecci, amministratore delegato della Uniko Spa Sb. La sua ritirata dopo molte interlocuzioni avute con Pulcinelli di fatto ha spiazzato un po’ tutti. Anche la stessa proprietà che magari immaginava la possibilità di trattare la cessione. L’interessamento mostrato dall’imprenditore di Orte ad oggi sembrerebbe apparentemente sfumata, ma in queste circostanze mai dire mai.

Anche in passato la trattativa tra Bellini e Pulcinelli era sembrata saltata per poi riprendere a più riprese fino alla sofferta fumata bianca.

Stavolta probabilmente, a prescindere da chi sarà l’eventuale e potenziale acquirente, le cose saranno ancor più complicate date le preoccupanti condizioni economiche in cui versa l’Ascoli. La pista che si è sviluppata attorno a Capriccioli e Passeri di Distretti Ecologici ad oggi non sembrerebbe aver prodotto lo scatto decisivo per il passaggio del testimone.

E così in attesa di ipotetiche scintille capaci di generare il Picchio ora si avvia verso la delicata parte della stagione che condurrà all’iscrizione. Il termine stabilito scadrà il prossimo 6 giugno e per quella data i vertici di corso Vittorio Emanuele dovranno provvedere ad ottemperare a tutta quella parte di obblighi necessari per ottenere il semaforo verde che consentirà di assicurarsi la partecipazione al prossimo torneo.

Nel frattempo i playoff sono entrati nel vivo con le semifinali d’andata che hanno già fornito i primi responsi. Con la vittoria sul campo dell’Audace Cerignola per 4-1, il Pescara ha seriamente prenotato un posto nella doppia finalissima che si consumerà tra il 2 e il 7 giugno. Nell’altro scontro invece resta tutto in ballo a seguito dello 0-0 fatto registrare tra Vicenza e Ternana. Qui si deciderà tutto al Liberati nel match di domani sera.

Massimiliano Mariotti