Ascoli, la forza del gruppo . Rizzo: "Squadra con dei valori"

La retroguardia dell’Ascoli ha un mastino in più. A Sassari tecnico, società e tifosi hanno potuto raccogliere l’ottima risposta fornita dal difensore Nicholas Rizzo in termini di prestazioni. Chiamato a scendere in campo per la prima volta dal primo minuto, al fianco del capitano Curado, il 25enne ha subito confermato le sue capacità difensive, dimostrando che questo Picchio è in grado di esprimere tanta qualità anche dietro.

Rizzo, a Sassari ha avuto la sua grande occasione e l’ha saputa sfrutta al meglio. Come sono andate le cose?

"Sono stato chiamato in causa dall’inizio per la prima volta e, come è giusto che sia, bisogna sempre farsi trovare pronti per sfruttare al meglio le possibilità che ti vengono date. Sono contento, ma è solo l’inizio. Contro la Torres non era una partita facile, ma l’abbiamo portata a casa. Sono contento di quell’intervento su Diakite, ma è tutto già alle spalle. Ora si pensa solo alle prossime gare".

La vera forza di questo Ascoli è sembrata essere soprattutto la coesione dello spogliatoio. Esibire la maglietta di Del Sole in un momento di sofferenza del giocatore lo testimonia... "Siamo un gruppo sano composto da persone con dei valori. Indubbiamente il nostro obiettivo è di dare il massimo partita per partita. Questo penso che lo stiamo facendo bene. Credo che tutto il gruppo sia contento dei risultati che stiamo ottenendo. Bisogna continuare a lavorare con la testa bassa giorno dopo giorno. Siamo un bellissimo gruppo. Ho sentito Nando che si è sottoposto all’operazione. Lo aspettiamo a braccia aperte. C’è grande unità tra giocatori, staff, magazzinieri, fisioterapisti. E questo fattore alla lunga può fare la differenza".

Al fianco di Curado ha mostrato un buon feeling. Come si trova a giocare al fianco del capitano?

"Con Curado si è creato un ottimo rapporto. Siamo compagni di stanza. È un giocatore fantastico. Come persona è un vero leader. Un capitano che sa dire la parola gusta al momento giusto e lavora in silenzio. Essere la miglior difesa d’Europa non ci deve condizionare. Dobbiamo continuare a lavorare così e i risultati arriveranno da soli".

Si è appena aperto un mese di ottobre che consentirà di giocare in casa ben 3 incontri su 4. Sabato ci sarà il Bra poi le altre tappe. Pensate che questo potrebbe essere il momento per tentare il sorpasso in classifica?

"La classifica non è che non si deve guardare, ma noi restiamo focalizzati sulla partita. Ovvio che giocare in casa ti può dare una spinta in più. C’è un’atmosfera incredibile, abbiamo un pubblico di altra categoria. Cerchiamo di dare il massimo ogni volta. Sia in casa che in trasferta. Prepariamo ogni partita al meglio. Questo non riguarda solo il Bra, ma ogni singola gara. Come già detto, è normale che avere un tifo del genere fa la differenza".

