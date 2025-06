Ascoli, le manovre per la nuova stagione. Capitolo allenatore, potrebbe spuntare un ex

L’Ascoli si avvia verso la prossima stagione che vedrà lo storico club bianconero di nuovo alle prese con il campionato di serie C. Una categoria in cui il Picchio proverà di certo ad alzare l’asticella e a percorrere un cammino ben diverso dall’ultimo fatto registrare. Lo sviluppo della prossima annata calcistica, che decollerà con l’arrivo del mese di luglio, resta momentaneamente in stand-by in attesa che i Pulcinelli, attuali proprietari con la holding Ferinvest Srl, mettano nero su bianco dal notaio per il passaggio delle quote azionarie a Bernardino Passeri e suo figlio Andrea di Distretti Ecologici. Compiuto il primo passo formale poi si andrà a sviluppare tutta la fase estiva legata a ritiro e preparazione che vedrà la squadra prepararsi per il torneo di terza serie che prenderà ufficialmente avvio il 24 agosto. Effettuata la cessione societaria si andrà subito a rinnovare l’organigramma societario che oggi nel cda vede ancora presenti Carlo Neri in qualità di presidente, Roberta Pulcinelli (consigliere delegato) e Diego Corsalini (consigliere). Oltre a decidere sul cda si provvederà ad un’altra formalità. Quella legata al collegio sindacale che attualmente resta formato dal presidente Giorgio De Simone e dai componenti Enrico Crisci ed Anna Maria Carpineta. Parlando invece del settore tecnico che il prossimo presidente Bernardino Passeri vorrà sviluppare ci sono ancora tanti rebus da sciogliere. Gli stessi che allo stato attuale dei fatti restano oggetto di attente valutazioni. Nel ruolo di ds nei giorni scorsi si è spesso parlato di Matteo Patti, un profilo che vanta un’ottima fiducia da parte dei nuovi potenziali acquirenti. Mentre sul discorso dell’allenatore ci sono già alcuni papabili nomi, tra cui qualche ex. Di certo uno degli obiettivi principali dei prossimi proprietari sarà ricompattare l’ambiente e tornare ad essere un blocco unico insieme ai tifosi e alla piazza. Portate a termine le formalità, Bernardino e Andrea Passeri incontreranno la tifoseria. Tra arrivi e partenze probabilmente anche l’attuale organico potrebbe vedere numerosi stravolgimenti. Nella rosa oggi sono presenti alcuni elementi che vantano le attenzioni di altre società e per qualcuno di loro potrebbero arrivare i saluti. Partenze che in qualche maniera aiuterebbero a monetizzare. I posti lasciati vacanti verranno successivamente rimpiazzati dagli ingressi dei giocatori ritenuti idonei per interpretare al meglio le idee tattiche volute e condivise dal duo direttore sportivo-allenatore.

