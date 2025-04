Ascoli-Legnago Salus: sfida decisiva al Del Duca tra salvezza e retrocessione

Nonostante i prezzi popolari a soli 5 euro per la tribuna Mazzone, la Curva Nord e il settore ospiti, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani al Del Duca e non ci sarà neanche grande festa per la salvezza raggiunta. La presenza dell’indimenticato Giancarlo Pasinato in Tribuna Centrale, probabilmente non servirà per placare il clima di contestazione che già si preannuncia in questo ultimo appuntamento stagionale. La salvezza ‘risicata’ grazie anche alle disgrazie altrui con le penalizzazioni di Lucchese e Spal, non può essere un traguardo da festeggiare. Mister Mimmo Di Carlo, al termine della gara pareggiata a Sestri Levante, ha dichiarato che l’Ascoli comunque onorerà la sfida contro il Legnago Salus e proverà a vincere per congedarsi al meglio dai propri tifosi. Ma non basterà neanche la vittoria contro l’ultima in classifica per regalare un sorriso ai tifosi bianconeri. Sarà certamente una partita importantissima invece per gli ospiti che vogliono almeno provare a non chiudere all’ultimo posto, evitare la retrocessione diretta e tentare poi il tutto per tutto nei playout. Impresa non facile. I veneti per disputare almeno i playout, infatti, dovrebbero vincere ad Ascoli e sperare che contemporaneamente il Sestri Levante perda a Carpi e la Lucchese non vinca con la Torres. Legnago che è a due punti dal Sestri Levante ma è messo male anche nello scontro diretto, avendo perso 3-0 in casa e avendo poi pareggiato 1-1 in Liguria. Insomma, anche una vittoria al Del Duca potrebbe essere inutile. Ma di certo i veneti ci proveranno, sperando di trovare un Ascoli arrendevole e ormai appagato per la salvezza raggiunta. I biancazzurri, come detto sono ultimi in classifica con 26 punti frutto di 5 vittorie (l’ultima per 2-1 contro Milan Futuro il 2 Marzo), 11 pareggi e ben sconfitte tra cui quell’andata contro i bianconeri per 1-0 grazie al gol di Varone. Sono solo 28 i gol realizzati (peggior attacco del campionato) e ben 62 quelli subìti (peggior difesa insieme alla Lucchese). I migliori marcatori del Legnago sono Sebastiano Svidercoschi e l’ex Andrea Franzolini con 5 reti ciascuno.

Valerio Rosa