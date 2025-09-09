Ascoli, l’intervento di Passeri: "Voglio dirvi ancora grazie"

"Voglio dirvi ancora grazie". Con queste parole Bernardino Passeri, amministratore unico dell’Ascoli, è voluto nuovamente intervenire sul momento che continua a vedere un grande entusiasmo in casa bianconera. "So che sto diventando ripetitivo – commenta -, ma non riesco ad abituarmi all’affetto e al sostegno incondizionato che ci state infondendo. La festa di sabato sera è stata un’emozione senza pari. Tifosi, squadra, dirigenza, giovanili, istituzioni, Ascoli for Special, il tifo organizzato, persino i neonati: siamo una cosa sola".

Sul campo la squadra nell’ultimo turno non è riuscita a centrare la vittoria, ma il percorso di crescita del gruppo continua a pieno ritmo per cercare di perfezionare i meccanismi di gioco voluti dal tecnico Tomei. "Archiviamo la Juventus Next Gen con un po’ di amaro in bocca – prosegue -, ma di fronte c’era un’avversaria forte e organizzata. Peccato aver rinviato la prima vittoria in casa, ma anche aver tenuta la porta inviolata è uno dei meriti del nostro allenatore. Ci sta dando un’identità chiara, vedo l’approccio giusto e ampi margini di crescita. Un commento, però, è doveroso sull’espulsione. Abbiamo scelto con piena fiducia l’uomo Tomei ancora prima del mister. Quindi siamo al suo fianco anche negli errori, stigmatizziamo ovviamente il gesto e ne accetteremo le conseguenze. Allo stesso modo continuiamo a ritenere straordinario il lavoro svolto finora dal tecnico. Ogni cosa è figlia del temperamento e della responsabilità che ci siamo presi in carico".

Nei giorni scorsi proprio il club di corso Vittorio Emanuele aveva lanciato la campagna volta a favorire l’unione di intenti con i partner. "Abbiamo aperto con colpevole ritardo la campagna di sponsorizzazione a tutti – spiega –. Tanti tifosi, con le loro aziende, ci hanno già contattato con il desiderio di partecipare, ognuno con quello che può. A loro dedicheremo degli spazi intorno al Del Duca per dare la visibilità e il ringraziamento che meritano. Per la gestione globale degli spazi media abbiamo affidato alla concessionaria Silenzio Media il compito di dialogare in modo diretto con il territorio e di tenere aperto ogni tavolo con le aziende nazionali e internazionali già partner della società. Infine voglio dedicare un appunto allo stadio. Mi scuso in prima persona per i disservizi che ci sono stati nei punti bar. Stiamo lavorando su ogni aspetto riguardante l’impianto, mettendoci sempre la faccia. Avanti determinati, uniti più che mai".

Al Picchio Village oggi la squadra riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno di Perugia (domenica alle ore 15). La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Curi avverrà sul circuito Ticketone. I sostenitori bianconeri residenti nella regione Marche potranno acquistare i tagliandi solo nel settore ospiti con la tessera del tifoso dell’Ascoli.

Massimiliano Mariotti