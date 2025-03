Ascoli: l’obiettivo è rialzarsi. Le tappe di un intenso mese di marzo

Ascoli, ultimi nove appuntamenti per chiudere un cammino che continua a rivelarsi tormentato. Tra gli alti e i bassi offerti dal campo, ai quali chiaramente si aggiungono tutte le preoccupanti vicissitudini che si stanno sviluppando fuori dal rettangolo verde, il Picchio si avvia verso i suoi ultimi decisivi incontri. Gli stessi in grado di ben delineare l’epilogo di una stagione che resterà indubbiamente tra le più complicate della storia bianconera. Quelle rimaste non saranno di certo le nove famose sinfonie di Beethoven citate un anno fa dal presidente Carlo Neri prima della disastrosa retrocessione in C, bensì una serie di confronti da sfruttare appieno per cercare almeno di mettere in archivio l’annata in maniera dignitosa. Magari centrando una salvezza tranquilla per poi provare, senza eccessive pretese, a raggiungere eventualmente uno degli ultimi piazzamenti playoff. Qualora ce ne sia ancora la possibilità.

Dopo le due recenti sconfitte consecutive incassate contro Ternana (0-3) e Perugia (2-1), i bianconeri sabato torneranno a giocare tra le mura amiche per cercare di rialzarsi subito al cospetto di un sorprendente Pineto che continua a strappare applausi nonostante le modeste ambizioni di inizio stagione. Gli abruzzesi in classifica attualmente precedono l’Ascoli di ben nove punti e di certo arriveranno al Del Duca per portare a casa altri punti preziosi per la causa. Saranno ancora cinque le sfide che si susseguiranno in questo intenso mese di marzo. Una è già andata in archivio lunedì sera nell’amara Perugia. La prossima tappa sarà, appunto, quella che vedrà il duello contro il Pineto, ex squadra del tecnico bianconero Cudini. L’allenatore 51enne era stato chiamato a guidare i biancocelesti lo scorso agosto facendo registrare 10 apparizioni (8 in campionato e 2 nella Coppa Italia di serie C) prima dell’esonero scaturito ad inizio ottobre.

Il percorso del suo Ascoli proseguirà poi nel turno infrasettimanale di martedì 11 (avvio alle 20.45) che metterà di nuovo davanti al Picchio il Campobasso di Rizzetta. A seguire nuovo turno casalingo con l’Arezzo, programmato per sabato 15 (inizio alle 15), che precederà la trasferta a Pontedera di sabato 22 (ore 17.30). Il mese si chiuderà tornando al Del Duca col derby marchigiano contro la Vis Pesaro dell’ex Stellone che in questo momento viaggia spedita con ben 17 punti di vantaggio sui bianconeri, nonostante i recenti risultati poco confortanti.

Nella preparazione dell’incontro col Pineto il timoniere del Picchio spera di recuperare qualche tassello in difesa per evitare di essere costretti a dover adattare di nuovo altri elementi in ruoli non proprio consoni. Considerando i problemi fisici di Curado, il tecnico spera almeno in un possibile recupero dell’altro esperto centrale Gagliolo. In attacco ora c’è un urgente bisogno di tornare a produrre gol.

