Ascoli, nel menù ci sono i baby del Milan. I bianconeri vogliono un pranzo speciale

L’Ascoli cerca il primo successo del 2025 contro un Milan Futuro in serie difficoltà che però al Del Duca cercherà comunque di dare vita alla partita della svolta. La squadra allenata da Mimmo Di Carlo oggi tornerà in campo all’ora di pranzo tra le mura amiche (avvio alle 12.30 al segnale di Mirabella della sezione di Napoli) per riprendere la corsa verso un piazzamento playoff di favore in vista della lunga ed estenuante lotteria di fine campionato con la quale si andrà ad assegnare l’ultimo pass utile per la promozione in serie B. La sconfitta interna di una settimana fa, seppur immeritata per quanto espresso in campo nel corso dell’intero confronto, ha leggermente complicato la situazione di classifica dei bianconeri che, a causa del ko con la capolista Entella (0-1 prodotto dalla firma vincente di Bariti), sono tornati a perdere contatto con la griglia. Il sorpasso quindi è riuscito al Perugia, vittoriosi (1-0) nello scontro diretto col Carpi. E nell’anticipo di venerdì sera il sorprendente Pineto (34 punti) ha rifilato un brutto scherzetto (1-0) ad una Ternana apparsa imbattibile fino a qualche settimana fa. Questo ha permesso agli abruzzesi di allungare momentaneamente sul Picchio (a quota 26 in attesa di giocare con i rossoneri) che ora dovrà in qualche modo rispondere.

Nel secondo di due appuntamenti casalinghi consecutivi così Di Carlo e i suoi uomini non potranno concedersi ulteriori passi falsi. Nella preparazione del match il tecnico bianconero in difesa potrà ritrovare un elemento esperto come Gagliolo. Il capitano tornerà a guidare la consueta linea difensiva a quattro. Al suo fianco il ballottaggio a tre vede il baby Piermarini in leggero vantaggio su Menna e Curado. Le corsie laterali invece dovrebbero offrire la riconferma di Alagna a destra e il probabile rientro di Cozzoli a sinistra. Quest’ultimo, rimasto fermo ai box contro i liguri, stavolta dovrebbe essere riuscito a risolvere i propri guai fisici. In quella zona del campo Di Carlo tra le inedite ipotesi attuabili avrà anche la possibilità di gettare nella mischia il nuovo arrivato D’Amore. Il centrocampo e il terzetto d’attacco non dovrebbero riservare alcuna novità.

In casa Milan Futuro invece Bonera non è ancora in discussione, ma inevitabilmente la sua panchina ha iniziato a scricchiolare. L’allenatore sta pensando di puntare dall’inizio sugli ultimi rinforzi del mercato. Nel corso della partita potrebbe esserci spazio anche per Ibra junior. Qualcuno spera di poter incrociare il padre in tribuna, magari per strappare un selfie.

Massimiliano Mariotti