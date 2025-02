Ascoli, niente da fare per Marsura. Respinto il ricorso sulla squalifica

Niente da fare per Davide Marsura. L’Ascoli nella giornata di ieri si è visto respingere il ricorso col quale si era provveduto a chiedere uno sconto delle due giornate di squalifica inflitte all’ala sinistra bianconera a seguito dell’espulsione rimediata nella gara di Rimini. Un esito che si avvertiva nell’aria, soprattutto dopo i fatti roventi del dopo gara di Pescara dove il direttore generale Domenico Verdone si era reso protagonista di alcuni atteggiamenti che poi hanno condotto alla sua inibizione fino al prossimo 2 maggio.

Tra le azioni messe in atto dal dirigente del Picchio e in grado di generare la sanzione impartita, un certo peso lo ha indubbiamente assunto la spintonata rifilata al designatore degli arbitri della Can C, l’ex arbitro di A e B Maurizio Ciampi, mentre si trovava sulla porta d’ingresso in attesa di rientrare negli spogliatoi. Ecco così che ieri la seconda sezione della Corte sportiva d’Appello si è riunita nell’udienza tenuta in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0208/Csa/2024-2025, proposto dall’Ascoli Calcio il recente lunedì avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Marsura in relazione alla gara Rimini-Ascoli dell’8 febbraio (2-0).

Ad esporre il ricorso in nome e per conto del club di corso Vittorio Emanuele è stato l’avvocato Paolo Rodella che, oltre ad essere uno dei vari legali investiti dai vertici di questa società bianconera, risulta essere anche il procuratore dei due calciatori Cozzoli e Bertini. In passato proprio Rodella tra l’altro fornì il suo contributo professionale per raggiungere la risoluzione del vincolo contrattuale tra l’ex direttore sportivo Valentini e l’attuale società.

La risposta così dell’organo sportivo della Figc ha visto così respinto quanto richiesto. Ora Marsura sarà costretto a saltare anche la gara in casa contro la Ternana in programma domenica al Del Duca con avvio previsto alle 15. Il suo rientro potrebbe avvenire in occasione del successivo confronto che vedrà l’Ascoli di scena a Perugia lunedì 3 marzo (inizio alle 20.30). Nel frattempo a rimpiazzarlo in maniera più che adeguata ci sta pensando l’estroso D’Uffizi che in questo momento ha confermato un buon rendimento con prestazioni degne di nota e i 2 gol in 3 partite rifilati a Milan Futuro e Pescara.

La squadra è già tornata in campo sotto le direttive di Cudini per preparare al meglio un altro incontro delicato che potrebbe fornire punti pesanti nel cammino che divide il Picchio all’epilogo della regular season. A centrocampo si va verso la riconferma del terzetto composto da Carpani, Odjer e Varone che ha fornito le giuste garanzie nelle due fasi di gioco, seppur nella prima parte del match i bianconeri avevano dovuto fare i conti con l’aggressività espressa dalla formazione abruzzese.

Massimiliano Mariotti