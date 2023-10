Ascoli, non c’è niente da fare col Parma. La capolista spezza la scia positiva

ASCOLI

1

PARMA

3

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong (dal 15’ s.t. Bayeye), Bellusci, Quaranta, Falasco (dal 39’ s.t. Haveri); Gnahoré, Di Tacchio (dal 14’ s.t. Rodriguez), Caligara (dal 20’ s.t. Barosi); Falzerano; Nestorovski, Mendes (dal 38’ s.t. Manzari) Panchina: Bolletta, Millico, Giovane, D’Uffizi, Milanese, Masini, Rossi All. Viali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi (dal 17’ s.t. Di Chiara); Estevez, Bernabé; Man (dal 17’ s.t. Coulibaly), Sohm (dal 38’ s.t. Mihaila), Benedyczak (dal 38’ s.t. Camara); Bonny (dal 24’ s.t. Colak) Panchina: Turk, Corvi, Charpentier, Hainaut, Zagaritis, Amoran, Cyprien All. Pecchia

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 7’ e 34’ p.t. Man, 13’ p.t. Caligara, 9’ s.t. Bernabé

NOTE: 7.249 spettatori (3.324 abbonati, quota di 26.268,40 euro), incasso complessivo di 69.731 euro; ammoniti Bellusci, Falasco, Caligara, Viviano, Nestorovski, Manzari per l’Ascoli, Bonny, Camara per il Parma; espulso Viviano al 19’ s.t. dell’Ascoli per proteste; tiri in porta 4-4; tiri fuori 5-3, fuorigioco 2-0, corner 9-7; recupero 1’ pt, 4’ st.

La scia positiva dell’Ascoli si spezza per mano della prima della classe. I bianconeri al Del Duca ce la mettono tutta. A festeggiare però è la corazzata Parma, proprio come un anno fa, che passa 3-1 e legittima la propria leadership in questo campionato. Il momentaneo pari di Caligara sorprende i gialloblù che poi si ricompongono tirando fuori tutta la propria forza. Che la gara sarebbe stata parecchio complicata lo si sapeva già alla vigilia e per mescolare le carte il tecnico aveva deciso di proporre un’inedita linea a quattro in mediana. In tribuna presente anche l’ex tecnico Sottil per assistere al big match. Bastano pochi minuti agli ospiti per portarsi avanti e a favorire il gol di Man è ancora una leggerezza in fase di impostazione dal basso. Bellusci regala la palla che poi da Sohm finisce all’attaccante, via Bonny, per il momentaneo vantaggio. Tutto troppo facile. La reazione immediata dell’Ascoli c’è e questo sorprende un po’ di ducali. Il pareggio è di Caligara con una conclusione di sinistro dal limite alla fine di un’azione magistrale. Il Parma accusa e il Picchio impensierisce di nuovo Chichizola prima con Nestorovski poi ancora con Caligara. Gli uomini di Pecchia tornano a giocare un gran calcio e da qui in poi le cose cambiano. È ancora Man a sfondare con estrema facilità in area per il uovo sorpasso gialloblù. L’avvio di ripresa è amaro con la punizione dal limite che diventa un invito a nozze per un cecchino come Bernabé: niente può impedirgli di trovare il tris. Piove sul bagnato con l’espulsione di Viviano per proteste, il sesto rosso stagionale dei bianconeri. Così diventa impossibile recuperare. Nel recupero finale il var toglie anche un rigore, ma non cambia la sostanza.

Massimiliano Mariotti