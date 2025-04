Ascoli: Obiettivo Salvezza in Serie C, Sfida Decisiva contro Torres

Abbandonata, se non aritmeticamente, la corsa ad un posto playoff, l’Ascoli ha ancora bisogno dei punti per avere la certezza di rimanere in Serie C senza passare per i pericolosissimi playout. A tre giornate dal termine e con due gare da disputare tra le mura amiche dello stadio Del Duca, il compito non appare impossibile visto che dopo la Torres i bianconeri avranno di fronte la penultima della classifica, il Sestri Levante, e poi l’attuale ultima, il Legnago. Il distacco dalla Lucchese quint’ultima, è attualmente di sei punti ma gli scontri diretti sono a favore dei toscani a cui l’Ascoli ha lasciato tutti e sei i punti a disposizione. Detto che i calciatori della Lucchese, pur non ricevendo lo stipendio da mesi, ieri hanno comunque deciso di andare avanti, pare scongiurata l’ipotesi di una rinuncia a scendere in campo nelle ultime tre giornate. La classifica del Girone B di Serie C quindi non subirà variazioni e dopo i sei punti di penalizzazione i toscani proveranno comunque a salvarsi sul campo, probabilmente attraverso i playout. L’Ascoli per salvarsi al momento dovrà conquistare quattro punti nelle ultime tre giornate, ma la speranza è che la Lucchese non le vinca tutte contro Vis Pesaro, Arezzo e Torres, e allora potrebbe bastare anche qualche punto in meno, addirittura uno se i rossoneri dovessero perdere già domenica in casa contro la Vis. Dall’altra parte la compagine di Mister Mimmo Di Carlo, come detto non è aritmeticamente fuori dalla possibilità di accedere agli spareggi promozione e ha ancora una flebile speranza di agguantare i playoff. Servirebbero però tre vittorie nelle ultime tre gare e forse non basterebbero neanche. Il problema grande è che i bianconeri hanno il peggior attacco nel girone di ritorno avendo realizzato solo 12 reti, di cui due nelle ultime sei giornate. Difficile quindi pensare di poter vincere tre partite consecutive senza far gol. L’Ascoli ha realizzato finora 35 reti in altrettante partite: 23 nel girone di andata, trascinato da Simone Corazza che ne ha realizzate 11, e soltanto 12 in sedici match del girone di ritorno, il dato peggiore insieme al Campobasso. Proprio Simone Corazza, non trova la via del gol praticamente da un girone visto che l’ultima rete l’ha realizzata il 6 dicembre nella doppietta per il 4-1 in casa contro il Sestri Levante. Insomma, dati davvero poco incoraggianti per quella che sarebbe una vera impresa. Ma sperare non costa nulla. Intanto occorrerà battere la Torres, terza in classifica, che fuori casa ha numeri davvero da big con il miglior attacco in trasferta. I sardi dei 62 punti conquistati ne hanno ottenuti la metà lontano da Sassari in 17 partite con 9 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte, realizzando comunque ben 28 reti e incassandone solo 20. Non sarà facile superarli come invece è accaduto all’andata.

Valerio Rosa