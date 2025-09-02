Ascoli, Odjer saluta e va al Livorno. Si chiude un mercato ricco di colpi

Ben 14 colpi per consentire al tecnico Tomei di avere a disposizione un organico importante e in grado di imporre il proprio gioco a chiunque. L’Ascoli chiude il suo mercato estivo con il doppio colpo Gori e Rizzo Pinna, entrambi arrivati domenica nelle ore che hanno preceduto il confronto vinto a Terni per 2-0 (firme vincenti di D’Uffizi e Del Sole). L’ultima giornata della sessione di trattative, che negli anni scorsi aveva permesso al club di corso Vittorio Emanuele di portare a casa le occasioni dell’ultimo minuto, stavolta per il Picchio è divenuta l’opportunità per provare a piazzare gli elementi in esubero. In primis Carpani, Odjer e Gagliardi. A loro poi si sono aggiunte le uscite dei giovanissimi Caucci, Lo Scalzo e Gorica. Tutti e tre finiti al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Certamente nomi capaci di costituire dei prospetti interessanti, ma non ancora pronti per fornire quelle garanzie necessarie alla prima squadra. L’ultimo movimento dell’incessante lavoro profuso in questi mesi dal direttore sportivo Matteo Patti così è stata la cessione a titolo definitivo di Odjer al Livorno. Difficile da comprendere invece il comportamento del centrocampista Carpani che ha voluto complicare le strategie di mercato dell’Ascoli fino all’ultimo per difendere l’attuale contratto in essere. Il 32enne ascolano di fronte a varie opportunità emerse ha preferito declinare, rifiutando altresì la possibilità di spalmare il proprio vincolo contrattuale e finendo così per continuare a pesare sulle casse della società.

Al netto di tutto, quello concluso ieri sera alle 20 da Patti è stato oggettivamente un mercato stellare per la categoria. Seppur in campo il tecnico Tomei continua a predicare una certa calma, visti i tanti elementi messi insieme per la prima volta, il mosaico ora ha davvero raggiunto un livello elevato per la serie C. A partire dai pali fino ad arrivare al reparto offensivo, lo scacchiere dell’Ascoli è stato completamente stravolto con molti acquisti a titolo definitivo e qualche prestito con opzione. Segno evidente della volontà della dirigenza di ricostituire un capitale di giocatori di rilievo. Insieme al portiere Vitale dietro sono stati vari i nomi di qualità finiti per vestire il bianconero. In difesa ecco Nicoletti e Rizzo con i forti cursori laterali Pagliai e Guiebre. A centrocampo tanta qualità con Damiani, Corradini, Ndoj, Rizzo Pinna e il ritorno di Milanese. In attacco ora Tomei avrà l’imbarazzo della scelta: Oviszach, Del Sole, Chakir e Gori. L’Ascoli prova a sognare.

Massimiliano Mariotti