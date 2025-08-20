Ascoli, ora la fase calda del mercato. Gli abbonamenti continuano a salire

L’Ascoli affila gli artigli in vista dell’ultima calda fase del mercato estivo che consentirà al direttore sportivo Matteo Patti di sancire il completamento di un mosaico ancora in via di definizione. Sebbene tatticamente la squadra stia iniziando ad assimilare i concetti del calcio zemaniano di Tomei, in mezzo al campo manca ancora qualcosa per riuscire a permettere all’ingranaggio di funzionare all’unisono. In questa parte conclusiva di agosto così il Picchio cercherà di non farsi scappare gli obiettivi fissati e le occasioni che si presenteranno. Per completare il cantiere ancora aperto sarebbero necessari altri due o tre ingressi nei ruoli di terzino destro, mediano e centravanti.

Nel frattempo l’ascolano Alex Amadio dopo aver letteralmente sbancato nel corso della stagione appena conclusa col vivaio Juve, dove ha realizzato 19 reti in 22 partite, si prepara ad una nuova importante avventura con la Primavera del Como con un’attenzione particolare ricevuta dall’allenatore della prima squadra Cesc Fabregas. Nella giornata di ieri il club lariano ha trovato l’accordo per aggiudicarsi le prestazioni del baby fenomeno con la formula del prestito: mancano solo le firme.

Nuova crescita quella fatta registrare anche nella campagna abbonamenti che ha visto il trend scavalcare anche i 6.699 abbonati ottenuti in serie A nella stagione 2005-06. Stavolta i numeri raggiunti hanno parlato di 6.775 tessere che così hanno permesso di far registrare il secondo posto assoluto dopo gli 8.050 abbonati dell’annata 1979-80 sempre in massima serie. La terza e ultima fase della campagna terminerà sabato in occasione della prima gara in casa di campionato che si giocherà contro la Pianese (ore 18).

Domani sera alle 19.20, con ‘Occhio alla prossima’ radio LatteMiele riprenderà le abituali trasmissioni riguardanti l’Ascoli Calcio. Per il 38esimo anno consecutivo infatti l’emittente radiofonica seguirà le vicende della formazione bianconera dopo aver ottenuto dalla Lega la licenza relativa al pacchetto diretta radio per la stagione sportiva 2025-26. Anche quest’anno quindi si conferma quindi la grande passione intrapresa dal fondatore Valentino Mancini Cilla e perpetuata dalla figlia Monica che permetterà ai tifosi bianconeri di seguire le vicende del campo e di commentarle il lunedì alle 19.20 con ‘Radio gol’ e il giovedì con l’altro appuntamento. Dopo una vita intera dedicata alle narrazioni non ci sarà più la storica voce di Sandro Conti che ha deciso di prendersi un meritatissimo riposo, ringraziando tutti i tifosi per l’affetto sempre mostrato nel corso dei suoi interventi. Confermata invece la direzione di Monica Mancini Cilla con le voci di Eugenio Gaspari, Serafino Galli, Armando Falcioni, Alberto Crementi ed Edoardo Ciriaci senza dimenticare il contributo tecnico di Luca Ballatori.

Massimiliano Mariotti