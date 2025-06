Ascoli ottiene la licenza per la Serie C: Passaggio di proprietà imminente

Ascoli pronto a prendere parte al prossimo campionato di serie C. Il club bianconero ieri, attraverso una comunicazione diramata dal proprio ufficio stampa in via non ufficiale, ha reso noto di aver ricevuto dalla Covisoc la licenza nazionale necessaria per garantire la partecipazione del Picchio al prossimo torneo di terza serie. Il club di corso Vittorio Emanuele avrebbe anche ottenuto il semaforo verde dalla commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi in relazione allo stadio Del Duca che nell’estate 2023 aveva visto effettuato un intervento volto a rinnovare l’impianto di illuminazione con l’installazione di nuove torri faro e lampade a led. Ora si attende il passaggio delle quote azionarie dalla Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli ai nuovi potenziali acquirenti, in passato già soci e partner bianconeri con la propria azienda Distretti Ecologici. All’inizio della prossima settimana è atteso l’appuntamento dal notaio per formalizzare il trasferimento delle quote azionarie.

"Sono contentissimo – commenta il futuro presidente Bernardino Passeri ai microfoni del Tgr Rai Marche -. Oltre al mio lavoro farne un altro che può dare emozioni è un qualcosa di entusiasmante. Mi sembra che la piazza di Ascoli possa essere considerata il massimo a cui si possa aspirare a questi livelli. Meglio del tifoso ascolano non esiste. Riaccendere la passione credo sia quasi secondario perché istintivamente io nasco in curva. Chiaramente non posso dire stupidaggini, non nasco nella curva dell’Ascoli, però sono un uomo da stadio e capisco perfettamente la tifoseria. Legami con Pulcinelli? La mia famiglia non è un uomo di nessuno. Abbiamo risorse economiche e strutturali ben riconosciute a livello nazionale".

Alle parole dell’imprenditore romano che raccoglierà il Picchio si sono poi aggiunte quelle di Massimo Pulcinelli, padre di Alexia amministratrice unica di Ferinvest Srl. "Non c’è dubbio che insieme alla retrocessione, per la quale ci prendiamo la maggioranza delle responsabilità, si è sommato un anno complicato in serie C – ha commentato il timoniere di Bricofer -. È cambiato veramente tutto nel settarci al nuovo format del campionato, un altro sport rispetto al calcio che si gioca in serie B. È stato pagato tutto ciò che era scaduto fino ad oggi. Quello che scadrà ci penserà la nuova proprietà. La cessione è stata fatta a zero, anzi ad un euro. Sono felice e fiero di aver dato l’Ascoli all’uomo giusto". Dopo le firme sui contratti la nuova società inizierà ad attuare la propria ristrutturazione. Il ruolo di direttore sportivo sarà rivestito da Matteo Patti che in queste ore è in contatto con il Latina per risolvere il proprio vincolo. Nel ruolo di tecnico il nome che piace resta quello dell’ex Gaetano Fontana, reduce dalla stagione col Gubbio.

Massimiliano Mariotti