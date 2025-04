Ascoli, pareggio a Gubbio: un passo verso la salvezza

Secondo 0-0 consecutivo per l’Ascoli a Gubbio, per un pareggio che fa fare un altro passettino in avanti ai bianconeri verso la salvezza. La contemporanea sconfitta della Lucchese a Pontedera, ha infatti allungato a sei i punti di distacco dalla zona playout quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato. Un pareggio che però sta un po’ stretto all’allenatore bianconero Mimmo Di Carlo.

Mister Di Carlo, un buon Ascoli che avrebbe meritato di vincere?

"Per le occasioni avute l’Ascoli meritava qualcosa in più del Gubbio, nonostante il loro buon possesso palla. Siamo stati bravi ad avere la pazienza, colpendoli al momento giusto, ci è mancato solo il gol".

Alla fine avete rischiato però con il palo colpito da Di Massimo?

"C’erano due metri di fuorigioco ed un fallo di mano a centrocampo nella partenza dell’azione, mi sembrava strano prendere gol sull’unico tiro in porta. E’ stata una gara molto tattica, li abbiamo arginati bene e gli abbiamo scombussolato i piani. Nelle chance da gol non siamo stati nè bravi nè fortunati, ci abbiamo provato fino alla fine a vincerla con due occasioni anche di Gagliardi nel finale. Faccio comunque i complimenti alla mia squadra. Dispiace, ma per vincere serve anche un po’ di fortuna e un pizzico di cattiveria sotto porta".

Il pareggio chiude le ambizioni playoff?

"Per noi era fondamentale fare bottino pieno per avvicinarci al Gubbio, non molleremo fino alla fine con 9 punti a disposizione, ma adesso non dipende più solo da noi. Ora c’è la Torres che è una squadra forte ma abbiamo il giusto atteggiamento per giocarcela contro tutti dopo una prestazione molto positiva. L’atteggiamento è la prestazione mi sono piaciute, peccato non aver fatto gol, ma ci prendiamo il punticino e guardiamo avanti".

Ancora poco convincente la prova di Corazza?

"Ha dei problemi che non riesce a togliersi, si allena 2/3 volte a settimana e cerca di darci una mano. Sono contento della buona gara di Ciabuschi. Quando sono tornato sulla panchina bianconera per me è stato semplice perché conoscevo tutto e tutti. Non è stato difficile ricominciare perchè il gruppo c’è e si è visto anche oggi. Noi lavoriamo per vincere e lottare fino alla fine e i tifosi questo lo hanno capito. Stanno apprezzando l’impegno e il fatto che lottiamo fino al 95’ senza accontentarci del pareggio. Dobbiamo alimentare la positività perché abbiamo ancora tre partite e può accadere di tutto".

Valerio Rosa