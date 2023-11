Ascoli-Parma, sfida nella sfida. Lotta tra Mendes e Benedyczak

Ascoli-Parma sarà una sfida nella sfida. A misurarsi in campo ci potrebbero essere anche Pedro Mendes e Adrian Benedyczak, due tra gli attaccanti che in questa prima parte del torneo hanno dimostrato di essere tra i cannonieri più prolifici della serie B. Da un lato potrebbe esserci il beniamino del popolo bianconero che purtroppo nelle ultime sedute ha dovuto fare i conti con una tendinopatia. Il portoghese è a secco da tre gare, ma la sua presenza risulta essere fondamentale all’interno dello schieramento del tecnico Viali che in lui ha trovato una pedina risolutiva sia in fase di finalizzazione che nel lavoro sporco o di rifinitura. A livello di rendimento è indubbiamente lui il miglior elemento del Picchio in questa fase del cammino. Attualmente il 24enne di Guimarães ha mostrato un ottimo impatto sull’attuale stagione. Le sue 5 reti a fronte delle 12 messe a segno complessivamente dalla squadra (0,42%) costituiscono un buon bottino per il giocatore e per il club di corso Vittorio che grazie a lui è riuscito a scacciare i malumori dopo le difficoltà incontrate nelle prime uscite stagionali. Mendes è riuscito a confermare le sue abili doti aeree aggiungendo al repertorio anche un certo cinismo e un’importante visione dello specchio della porta. Due le doppiette rifilate rispettivamente a Feralpisalò (3-0)e Ternana (2-0). Score al quale è andato ad aggiungersi il missile da fuori di destro finito nell’angolino a Bolzano contro il Sudtirol (3-1). Due le reti siglate su calcio di rigore con una freddezza olimpica. Finora il centravanti dell’Ascoli è stato sempre schierato titolare in 9 delle 10 gare andate in scena per un minutaggio complessivo di 831’ (una rete ogni 166’). La posizione che è tornato a vestire sulla trequarti alle spalle dell’esperto Nestorovki però lo sta leggermente penalizzando in fase di finalizzazione. Il Parma invece si affiderà al suo incontenibile Benedyczak. Il polacco di certo può essere considerato parte di un contesto organico contraddistinto da una qualità tecnica superiore rispetto a quella della rosa bianconera, ma nonostante ciò l’ala sinistra ha saputo dimostrarsi risolutivo in più di una semplice occasione.

Le sue 6 reti hanno favorito il raggiungimento delle 20 complessive (0,33%), ma risultano spalmate su un numero di incontri superiore (5) rispetto all’attaccante dell’Ascoli. Anche lui è riuscito a realizzare una doppietta, quella nel 5-0 rifilato al Catanzaro. Ben quattro tiri trasformati dal dischetto. A differenza del portoghese, il giocatore gialloblù ha disputato 595’ (un gol ogni 99’). Saranno indubbiamente loro due tra i protagonisti che infiammeranno il big match di domani programmato al Del Duca con avvio alle 16.15). Se da una parte i ducali cercheranno di difendere il primo posto, dall’altro ci sarà un Picchio intenzionato a far valere il fattore campo.

Massimiliano Mariotti