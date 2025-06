Ascoli, Passeri amministratore unico: "Passaggio ufficiale delle cariche"

L’Ascoli annuncia l’affidamento dell’incarico di amministratore unico a Bernardino Passeri. Nella giornata di ieri non sono arrivate novità sul fronte dell’atteso appuntamento dal notaio attraverso il quale si sarebbe provveduto a formalizzare il passaggio delle quote azionarie dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli, ma il club di corso Vittorio Emanuele ha reso noto di un rilevante cambio di rotta. "Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica che nella serata di ieri – si legge nella nota diramata –, lunedì 23 giugno, è avvenuto il passaggio ufficiale delle cariche in seno al club bianconero: Bernardino Passeri è il nuovo amministratore unico, esprimendo la scelta di concentrare la gestione del club in un’unica figura, che abbia il controllo diretto di tutti i comparti aziendali. Ascoli Calcio 1898 Fc Spa ringrazia per l’operato fin qui svolto il presidente uscente Carlo Neri e i membri del CdA che si sono succeduti".

A sviluppare il progetto che consentirà al Picchio di rialzarsi e tornare ad essere protagonista sarà il contributo messo in campo dalla Distretti Ecologici Sport amministrata dal figlio Andrea. Sarà questa realtà "ad occuparsi della strategia sportiva del club, fornendo a titolo gratuito i propri servizi e mettendo a disposizione le proprie risorse umane con l’intento di costruire basi importanti e durature".

Nelle prossime ore quindi si provvederà innanzitutto a ridisegnare l’organigramma societario. Il nuovo assetto vedrà la nomina di Bernardino Passeri nelle vesti di presidente. Le altre mosse che andranno a segnare la nuova stagione sportiva, ormai giunta alle porte, invece saranno quelle legate alle scelte cadute sul direttore sportivo Matteo Patti e sull’allenatore Francesco Tomei. Un’unione di intenti sancita dallo stesso Passeri nel corso dei giorni scorsi quando si era provveduto ad anticipare le ufficializzazioni dei vincoli contrattuali che saranno trovati con i volti chiamati ad allestire la squadra che nel prossimo torneo di C proverà a fare di tutto per tornare a sgomitare con le big del girone. La situazione di Patti con il Latina sembra praticamente divenuta una pura formalità. Il rapporto è ormai giunto ai titoli di coda e si attendono a breve delle evoluzioni sulla risoluzione che consentirebbe al ds siciliano di svincolarsi per poi legarsi all’Ascoli. Cosa che invece ha già potuto definire il nuovo tecnico bianconero. Proprio nella giornata di venerdì scorso infatti il Picerno aveva comunicato la fine del vincolo tra la società e l’allenatore 53enne.

La preparazione estiva in vista del prossimo campionato di C potrebbe essere svolta anche quest’anno al Picchio Village, esattamente come accaduto un anno fa. Di certo nelle prossime ore il club renderà note le proprie intenzioni per consentire al tecnico del Picchio di iniziare a lavorare.

Massimiliano Mariotti