Ascoli piange mister Sandro Tiberi. Nel Picchio ha lanciato tanti giovani

Il calcio italiano, e ascolano in particolare, piange la scomparsa di mister Sandro Tiberi, morto ieri all’età di 86 anni. Ex centrocampista di Serie A (Roma, Atalanta, Vicenza, Cagliari), si è poi dedicato alla carriera di allenatore professionista, con particolare abilità nella scoperta e nella valorizzazione dei giovani calciatori. Un vero, grande, talent scout che ha scovato e lanciato tanti giovani atleti che gli devono tanta riconoscenza. Tra questi Andrea Stramaccioni diventato poi allenatore delle giovanili della Roma e della prima squadra dell’Inter. Romano, ma ascolano d’adozione, Sandro Tiberi ha lavorato per diversi anni, in tre distinti periodi, nel settore giovanile dell’Ascoli, che ha anche diretto, quando era presidente Roberto Benigni. Tiberi si era stabilito con la famiglia ad Ascoli dopo aver girato mezza Italia. Conclusa la parentesi in bianconero aveva chiuso la carriera nel 2018 nel Monticelli, come supervisore tecnico. I funerali verranno celebrati domani mattina alle ore 10.30 nella chiesa di San Pietro Martire.

E a proposito di allenatori domani l’Ascoli incontrerà un pezzo della sua storia ultracentenaria. Il tecnico del Pontedera, Leonardo Menichini è stato calciatore bianconero (77 presenze dal 1981 al 1985), storico vice di mister Carletto Mazzone. La curiosità è che Mimmo Di Carlo è imbattuto nei confronti diretti con il tecnico settantunenne di Ponsacco, ma non ha mai vinto contro il Pontedera, che affronterà per la terza volta. La prima è stata a marzo dello scorso anno quando allenava la Spal e perse 2-1 al ‘Mannucci’. La seconda nella sfida del girone di andata lo scorso 10 novembre al ‘Del Duca’ quando il match finì in parità 1-1 con reti di Riccardo Martinelli e Simone Corazza. Due i confronti anche con il collega Leonardo Menichini. Oltre alla partita d’andata, va ricordato il successo per 3-0 quando Di Carlo allenava il Mantova in Serie C contro la Torres, il 1° Maggio 2005 con gol di Paolo Poggi, Manuel Spinale e Dario Hubner.

Menichini, che più volte negli anni è stato in procinto di sedere sulla panchina dell’Ascoli, ma non se ne è mai fatto nulla, ha tanti amici ancora nella città delle Cento Torri. È stato avversario dei bianconeri in cinque occasioni e l’unica vittoria dell’Ascoli c’è stata il 17 dicembre 2011 a Crotone quando il Picchio si impose per 2-1. Per il resto tre pareggi tra cui quello nel match d’andata di quest’anno, il 2-2 tra Ascoli e Crotone nel 2010, e il 2-2 tra Salernitana e Ascoli nel 2016. L’unica vittoria di Menichini contro l’Ascoli è avvenuta il 5 aprile 2011 quando allenava il Crotone e si impose per 1-0. Insomma, è davvero difficile poter fare un pronostico, considerato anche che il Pontedera ha un punto in più dell’Ascoli in classifica, con otto reti in più realizzate, ma anche sette in più subite.

Valerio Rosa