Ascoli Primavera in semifinale: sfida decisiva contro Virtus Entella

Il successo della Primavera contro il Vicenza per 2-0 ha spalancato ai bianconeri la possibilità di giocarsi la conquista di un posto in finale. La formazione giovanile guidata dall’argentino Ledesma si prepara ad affrontare il prossimo match in programma contro la Virtus Entella dell’ex difensore dell’Ascoli Massimo Melucci. Da giocatore il tecnico dei liguri vestì la casacca del Picchio in serie B per due stagioni dal 2007 al 2009. Nel primo campionato cadetto dopo la retrocessione dall’ultima apparizione in massima serie la squadra allora allenata da Iaconi lo vide tra i protagonisti del reparto difensivo dove mise a referto 26 presenze. Nell’annata successiva poi seguirono altri 31 gettoni ottenuti nel percorso iniziato con Di Costanzo, poi proseguito con l’arrivo di Chiarenza e infine condotto fino alla fine da Colomba che riuscì a compiere una risalita di classifica importante. Sabato prossimo al Picchio Village (fischio d’avvio programmato alle 14.30) la sua Entella sfiderà i bianconeri in una partita secca ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari andranno in scena i supplementari e a seguire, eventualmente, saranno previsti i calci di rigore. Nell’altra semifinale a duellare saranno Como e Napoli. Nell’Ascoli il timoniere Ledesma sarà chiamato a fare i conti con le squalifiche di Madonna e Di Salvatore. Chi potrà tornare a disposizione invece sarà Caucci dopo le due giornate di stop scontate a seguito della decisione del Giudice sportivo.

Fine settimana decisivo anche per gli under 16 che il giorno seguente, domenica 25, dovranno ribaltare la situazione con la Pergolettese a seguito del ko per 1-0 incassato nella partita d’andata. Appuntamento alle ore 11 al Picchio Village con i ragazzi di mister Monaco pronti a giocarsi una chance importante di accedere in semifinale. In caso di vittoria dei bianconeri con un gol di scarto, al termine dei supplementari sarebbero proprio loro a passare in virtù della miglior posizione di classifica. L’under 15 di Cusimano infine sfiderà in casa (domenica alle 15) l’Avellino nell’incontro valevole per i quarti. Gli irpini si trovano in una posizione di vantaggio che consentirebbe loro eventualmente di qualificarsi con due pareggi.

mas.mar.