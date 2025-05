Ascoli Primavera sconfitta ai rigori: Virtus Entella in finale playoff

Si è infranto ai calci di rigore il sogno della Primavera bianconera di conquistare la finale playoff per la promozione nel Campionato Primavera 1: al Picchio Village a passare è stata la Virtus Entella dell’ex difensore bianconero Massimo Melucci che l’ha spuntata per 6-5 dopo i tiri dal dischetto (1-1 dopo i tempi regolamentari). Fatale per l’Ascoli l’errore dagli undici metri di Nobile, che ha consegnato ai liguri il pass per la finale, che si disputerà fra una settimana contro il Napoli. Al di là della delusione nelle file bianconere per la finale sfumata per il secondo anno consecutivo visto che anche lo scorso anno l’Ascoli fu eliminato in semifinale dall’Udinese, resta l’ottimo percorso della formazione di mister Ledesma sia in campionato che nei playoff con l’undici bianconero che è comunque uscito a testa alta dalla competizione dopo aver battagliato fino all’ultimo secondo per la conquista dell’ambita finale. Nel post partita, all’amarezza per un traguardo sfumato si è quindi unita la soddisfazione per un’annata, risultati alla mano, comunque positiva e che ha mantenuto il Picchio ai vertici del secondo livello nazionale di categoria, come testimoniato dallo stesso Cristian Daniel Ledesma: "I ragazzi hanno fatto il massimo – ha ammesso il tecnico bianconero – Siamo usciti dal campo senza rimpianti, ai rigori tanti fattori possono influire. Non ho altro che orgoglio per il percorso dei ragazzi. C’è l’amarezza perché ci tenevamo tanto a raggiungere la finale, dispiace ma il calcio è anche questo. A mente fredda ci sarà solo da raccogliere cose positive. Questi ragazzi mi hanno dato tantissimo, voglio ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto. In campo – ha proseguito Ledesma – è stata una bella partita, entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto e cercato di vincere fino alla fine. Complimenti sinceri all’Entella senza rimorsi né polemiche. Approfitto per ringraziare il mio staff e la società, che ci ha permesso di lavorare davvero bene. Noi che siamo qui dal 16 agosto sappiamo che grande valore ha quello che abbiamo fatto. C’è anche soddisfazione per aver tirato su dei ragazzi convocati in prima squadra – ha concluso l’allenatore dell’Ascoli Primavera – elemento che resta il principale obiettivo".

v.r.