Ascoli Primavera sconfitto 2-1 dal Pescara: Berardi decisivo

ascoli 1 pescara 2: Dente, Caucci, Deriu (dal 18’ s.t. Cerbone), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo, (dal 29’ s.t. Nobile), Finotti (dal 18’ s.t. Madonna), Lattanzi (dall’8’ s.t. De Witt), Gorica. Panchina: Chionne, Sciammarella, Valori, Flaminio, Grasso, Giacomazzi, Colaiacomo, Nenci. All. Ledesma PESCARA: Profeta, Bucco, Pesoli (dal 28’ s.t. Palazzese), Di Zio, Isufi, La Barba, Ricciardi (dal 17’ s.t. Kunze), Saccomanni (dal 28’ s.t. Thelen), Zeppieri (dal 18’ s.t. D’Arcangelo), Berardi, Arena (dal 46’ s.t. Shehaj). Panchina: Barbacani, Tarantelli, Di Biagio, Vischia, Cardilli, D’Errico, Sculli. All. Stella Arbitro: Gallo di Bologna Marcatori: al 12’ p.t. Finotti (A), al 4’ s.t. Berardi (P), al 41’ s.t. Berardi (P) Note - Espulso Caucci per l’Ascoli; ammoniti Lo Scalzo, Deriu per l’Ascoli, Kunze per il Pescara. Angoli: 3-4. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

Bruttissimo scivolone interno per la Primavera che ieri è finita ko 2-1 nello scontro col Pescara. Dopo il doloroso crollo dell’under 17 anche la formazione di Ledesma è incappata in un finale di stagione terribilmente amaro.