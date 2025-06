Ascoli, quote a Distretti Ecologici. Adesso può decollare l’era Passeri

ASCOLIL’Ascoli volta pagina con la Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli e si prepara ad affrontare il proprio domani. Nel tardo pomeriggio di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato ciò che era praticamente nell’aria da un po’ di tempo. Il fatidico passaggio delle quote azionarie è avvenuto a Roma. Ora ad afferare il timone sarà Bernardino Passeri e suo figlio Andrea che nel corso degli ultimi giorni avevano già avviato le prime mosse volte a lanciare il progetto di rinascita del Picchio. "Ferinvest Italia Srl ha concluso in data odierna (ieri ndr) la cessione dell’intera partecipazione azionaria dalla medesima detenuta in Ascoli Calcio 1898 FC Spa in favore di Passeri Impresa Srl e Alo & Partners Srl, che hanno acquistato il 50% ciascuna del capitale sociale dell’Ascoli Calcio – si legge tra le righe –. Gli acquirenti Passeri Impresa Srl e Alo & Partners Srl sono state invece assistite dal partner Claudio Coppacchioli dello studio legale Coppacchioli mentre Ferinvest Italia Srl è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dal team di Adencore società tra avvocati guidato dal partner Edoardo Paolini e composto dai senior associate Enrico Mancini e Alessio Antonelli per gli aspetti contrattuali e societari e dal partner Andrea Nervi e dall’associate Monica Calvaresi per gli aspetti amministrativistici e sportivi. Il passaggio dell’intero pacchetto azionario e degli accordi di cessione è stato formalizzato a rogito del notaio Corrado Daidone in Roma. Nel contesto dell’articolata operazione, il team di Adencore ha assistito anche Bricofer Group Spa nell’importante accordo pluriennale di sponsorizzazione, in qualità di main sponsor del club, per le prossime stagioni sportive". L’aspetto nuovo dell’operazione posta in essere è quello legato alla presenza della Alo & Partners. Una società romana riconducibile ad Andrea Londoño e operante nello sviluppo di progetti innovativi riguardanti settori energetici, agricoli, culturali e ambientali. Dopo 7 anni così termina l’avventura di Massimo Pulcinelli e della sua famiglia sotto le cento torri. Sotto il profilo sportivo i numeri fatti registrare parlano di 16 allenatori (Vivarini, Zanetti, Abascal, Stellone, Dionigi, Bertotto, Rossi, Sottil, Bucchi, Breda, Viali, Castori, Carrera, Ledesma, Di Carlo, Cudini), 8 direttori sportivi (Tesoro, Bifulco, Polito, Lupo, Valentini, Giannitti, Righi, Sforzini), gli oltre trecento giocatori entrati e usciti nel corso delle varie stagioni. Un progetto tecnico a lungo termine che si è sempre fatto fatica ad individuare nonostante l’impegno profuso dall’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer. Il momento forse più felice resta quello legato ai playoff di serie B disputati con Sottil nel maggio 2022. Il dolore più grande la retrocessione in C. Ora però spazio ad un nuovo capitolo.Massimiliano Mariotti