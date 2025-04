Ascoli: Salvezza in Serie C Garantita con Pareggio Contro Sestri Levante

Finalmente è finita. Il peggior campionato nella storia ultracentenaria dell’Ascoli domenica avrà il suo epilogo con l’ultima gara contro il Legnago allo stadio Del Duca, ma il pareggio conquistato allo stadio ‘Sivori’ contro il Sestri Levante, garantisce che anche il prossimo anno l’Ascoli disputerà il campionato di Serie C. Una salvezza ‘risicata’ arrivata aritmeticamente con quel punticino che serviva per tenere a debita distanza le dirette concorrenti ai playout, ma senza fare neanche un tiro in porta. Una conclusione mesta, come è stato disarmante tutto il campionato dell’Ascoli. Dopo la tragica retrocessione dello scorso anno ci si aspettava la stagione del riscatto e invece tra esoneri di allenatori, sostituzioni di direttori sportivi, calciatori inadeguati e diversi nomi altisonanti con ingaggi importanti, ma incapaci di calarsi nella realtà della serie C, si è arrivati alla penultima giornata con l’ansia di non riuscire a raccontarla. Nulla da festeggiare per carità, anzi come recitava ieri lo striscione del manipolo di encomiabili tifosi tornati a Sestri Levante dopo il rinvio: "Adesso Sparite".

Quest’anno è stata scritta la pagina più imbarazzante della storia bianconera e nulla può essere salvato da un campionato così. Lo sa bene Mister Mimmo Di Carlo tornato al capezzale di una squadra in piena lotta per non retrocedere dopo essere stato esonerato con un post sui social. Altri avrebbero rinunciato, ma lui a questa salvezza ci credeva e punto dopo punto ha portato la zattera bianconera in porto.

"Non volevamo arrivare all’ultima partita di campionato per ottenere la salvezza – ha dichiarato l’allenatore bianconero nella Sala stampa dello stadio ‘Sivori’ di Sestri Levante – volevamo farlo oggi e sapevamo che avremmo dovuto ottenere almeno un punto, quel punto che ci ha consentito di centrare il secondo obiettivo stagionale. Ho puntato dall’inizio su Adjapong, D’Amore e D’Uffizi, poi ho dovuto sostituire Simone per il riacutizzarsi di un problema che lo aveva messo ko contro la Vis Pesaro – ha proseguito Di Carlo –. Peccato perché ogni settimana facciamo i conti con scelte e cambi forzati, ma chi ha giocato ha dato tutto se stesso per portare la nave in porto. A differenza della prima frazione di gioco, nella ripresa ci siamo un po’ abbassati, capivamo l’importanza del risultato e tutti hanno dato il massimo per portare a casa il punto. Per la prossima partita in casa col Legnago, l’ultima di campionato – ha concluso il tecnico dell’Ascoli –, cercheremo di fare il meglio possibile per congedarci con una vittoria". Dall’altra parte anche il tecnico del Sestri Levante Antonio Ruvo si prende il punto che al momento consente ai liguri di disputare i playout contro la Lucchese. "Ci abbiamo provato – ha ammesso l’allenatore dei rossoblù – sapevamo che non sarebbe stato facile. Non abbiamo subito nessun tiro in porta e questo è di buon auspicio per l’ultima gara del campionato. Non dobbiamo mollare".

Valerio Rosa