Ascoli, scontro a Ravenna. Arriva l’ora della verità

Ascoli, è arrivato il primo momento della verità. Il Picchio si tuffa in un mese di novembre che metterà sulla strada dei bianconeri prima il Ravenna e poi l’Arezzo. I duelli d’alta quota inizieranno al Benelli (avvio alle 17.30 al segnale dell’arbitro Madonia di Palermo) contro una squadra che sorprende per la continuità. Nelle dinamiche del torneo continua ad essere questo il terzetto che è riuscito a tenere un ritmo impressionante lì davanti. A testimoniarlo c’è il vuoto venutosi a creare in classifica tra loro e la Ternana (al quarto posto) che rincorre staccata di ben 9 punti. Archiviato anche il derby di Coppa Italia, l’Ascoli ora proverà a proseguire sulla strada ben tracciata finora in campionato. Ieri lo storico club ha potuto festeggiare i 127 anni e oggi non potrà esserci occasione migliore per regalarsi un risultato prezioso anche in casa di una delle attuali pretendenti alla promozione. Quella che andrà in scena però sarà una sfida complicata contro un’avversaria che sta facendo della propria fisicità uno dei punti di forza. Recentemente i giallorossi sono riusciti anche a recuperare un profilo importante come Okaka, giocatore che nell’ultima settimana è andato a segno 3 volte in 2 partite tra campionato e coppa. Dall’altro lato però ci sarà un Picchio che attraverso il fluido palleggio e la qualità dei propri uomini offensivi, ha tutte le intenzioni di dimostrare il proprio valore. Negli ultimi giorni in casa bianconera sono giunte buone notizie dall’infermeria. Tomei potrà contare sulla presenza di Damiani, autentica anima del centrocampo, al quale si aggiungeranno i rientri di Pagliai e Guiebre. Al Benelli si va verso il sold out e il settore ospiti vedrà una massiccia presenza di tifosi del Picchio: i 627 tagliandi sono stati polverizzati in una decina di minuti. Ancora una volta i sostenitori presenti cercheranno di spingere i propri beniamini verso la conquista di un successo che potrebbe innanzitutto consentire di staccare il Ravenna e poi di restare in scia ad un Arezzo che ieri ha battuto 5-1 il Campobasso. Nella tana dei romagnoli i precedenti non sorridono all’Ascoli, vittorioso in passato soltanto 2 volte, ma la storia a volte è fatta anche per essere cambiata.

Massimiliano Mariotti