Ascoli senza Guiebre. L’esterno out un mese. Picchio, testa al Carpi

Bianconeri di nuovo a lavoro dopo l’incredibile 5-0 rifilato al Pontedera. Gli uomini di Tomei ieri sono tornati in campo al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida in programma a Carpi. Nel lavoro che accompagnerà la settimana, il tecnico dell’Ascoli potrà contare su quasi tutti gli effettivi. Ad eccezione chiaramente degli infortunati Del Sole e Guiebre. Il primo, operato dopo la rottura del crociato, ne avrà per svariati mesi e potrebbe tornare a disposizione tra febbraio e marzo 2026. L’altro invece dovrà restare fermo un mese circa. Il rientro dell’esterno mancino potrebbe avvenire in occasione della sfida in casa col Gubbio di venerdì 7 novembre o per la gara successiva che vedrà il Picchio di scena a Rimini (sabato 15).

Nel frattempo sul rettangolo verde continuano ad essere tante le soluzioni adoperabili in ogni reparto. La sfida del monday night contro il Carpi sarà il quinto duello tra le due contendenti. Lunedì sera al Cabassi (avvio programmato alle 20.30 con diretta su Rai Sport) l’Ascoli tornerà a misurarsi con gli emiliani dopo l’ultima gara disputata nella passata stagione che vide la formazione allora allenata da Carrera rispondere per due volte ai vantaggi trovati dai padroni di casa.

Nel match del 26 settembre 2024, un Picchio in evidenti difficoltà e alle prese con tante problematiche riuscì ad impattare 2-2, tornando a casa con un punticino che però non aiutò Carrera ad evitare l’esonero arrivato nelle ore successive. Il passaggio del testimone avvenne con Di Carlo e le cose non migliorarono ugualmente. A rompere gli equilibri fu la rete di destro del biancorosso Forapani. Quest’ultimo a segno per la prima volta tra i professionisti. Una magistrale azione in ripartenza concretizzata dall’assist di Saporetti per l’autore del gol. Nell’occasione sfortunata la deviazione di Cozzoli che mandò fuori tempo il portiere Livieri. Il terzino sinistro del Picchio però si fece perdonare con la marcatura del momentaneo 1-1 e l’assist per Corazza. Nelle ripresa il nuovo vantaggio del Carpi arrivò col difensore Zagnoni, bravo ad approfittare di un batti e ribatti in area. Nella parte finale dell’incontro a salvare l’Ascoli ci pensò il centravanti, puntuale a trovare la rete da due passi per il definitivo 2-2.

Andando a ritroso tra i precedenti è possibile ricordare l’1-1 del 2 marzo 2019 in Serie B. Al vantaggio del bianconero Ngombo rispose Poli. I bianconeri, invece, uscirono sconfitti 4-2 (le firme di Parlati e Favilli) nella partita del 4 novembre 2017. Esaltante infine il 2-0 che consentì di far registrare l’exploit del 29 ottobre 2016. Nulla riuscì a fermare l’incontenibile Orsolini. Decise lui la contesa con una splendida doppietta.

Dopo la partita con il Carpi, per il Picchio si aprirà una fase calda del campionato: il 26 ottobre al Del Duca derby con la Samb, mentre il 2 novembre scontro al vertice a Ravenna.

Massimiliano Mariotti