Ascoli senza i tifosi a Livorno. Niente trasferta per chi è del Piceno

ASCOLI Vietata la trasferta di Livorno ai sostenitori bianconeri della provincia di Ascoli. Nell’impegno di domani al Picchi (avvio alle 15) gli uomini di Tomei dovranno fare a meno della maggior parte dei propri tifosi. Nella giornata di ieri, a seguito della riunione del Gos, si è deciso infatti di non consentire la vendita dei biglietti in tutte le varie zone dello stadio, settore ospiti compreso, ai residenti della provincia. Una misura quindi che permetterà di assistere all’incontro soltanto ai tifosi del Picchio di fermano, teramano, maceratese, pesarese e altre province d’Italia.La decisione imposta chiaramente è stata recepita con sgomento dalla tifoseria ascolana. Immediata la reazione da parte degli Ultras 1898 che, dopo la nota diramata mercoledì, sono tornati a commentare attraverso i propri canali social: "In meno di 24 ore la risposta del sistema al nostro comunicato: trasferta vietata a Livorno; tessera del tifoso implementata per Sassari (mai scontri, nessuna rivalità, trasferta libera lo scorso anno) quando molti tifosi avevano già prenotato il costosissimo volo. È chiaro: l’Ascoli è sotto attacco! Valutiamo le iniziative da intraprendere". Sul fronte societario invece il club di corso Vittorio Emanuele, facendo seguito a quanto già anticipato dall’amministratore unico Bernardino Passeri nei giorni scorsi, ha ufficializzato la partnership rinnovata con alcune aziende locali: "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa è lieta di annunciare il ritorno in famiglia di cinque realtà di prestigio e di elevata caratura – si legge nel comunicato della società –. Si tratta di Turla Costruzioni Srl, Sofer Carpenterie Srl, Ubaldi Costruzioni Spa, Gruppo Gabrielli e Pulitissima Srl. Nasce la nuova partnership con le realtà imprenditoriali del territorio che si sono legate per le prossime tre stagioni sportive ai colori bianconeri, manifestando così massima condivisione, sostegno e fiducia nell’operato del club e della squadra in questi primi mesi di lavoro. Rispondendo presente all’invito del presidente Passeri, le cinque aziende ascolane hanno scelto di supportare società e squadra in un viaggio orientato al successo, con l’intento di consolidare il legame con la città condividendo l’entusiasmo dei tanti sostenitori bianconeri, sempre più vicini al sodalizio di Corso Vittorio Emanuele". Sul campo infine anche ieri il gruppo ha regolarmente proseguito la preparazione in vista della sfida dell’Armando Picchi. Il ricorso col quale era stata chiesta una riduzione delle 7 giornate di squalifica inflitte al tecnico Tomei è stato rigettato dalla seconda sezione della Corte Sportiva d’Appello della Figc. Anche a Livorno così come nelle successive gare sarà ancora il vice Agostinone a guidare i bianconeri in panchina. Tomei potrà rientrare in occasione del derby con la Samb di domenica 26 ottobre.Massimiliano Mariotti