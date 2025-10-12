Ascoli, serve la sesta sinfonia. Si continua a inseguire l’Arezzo

Ascoli, niente distrazioni col Pontedera. La lotta per il vertice del campionato si fa sempre più serrata e lì davanti, nonostante qualche fatica, l’Arezzo di Bucchi continua comunque a guidare la classifica. I toscani venerdì sera hanno aperto il nono turno vincendo 1-0 in casa contro il Gubbio. Quella vista è stata una gara ancora ricca di episodi particolari. L’errore clamoroso in apertura del portiere degli umbri Bagnolini ha generato qualche perplessità e spianato la strada al vantaggio toscano siglato su rigore da Cianci. Oggi sarà la volta di Picchio e Ravenna, entrambe chiamate a rispondere scendendo rispettivamente in campo con Pontedera e Samb. I bianconeri di Tomei, reduci da 5 vittorie consecutive, non potranno più vantare l’imbattibilità difensiva caduta al 94’ contro il Bra, ma cercheranno invece di allungare ulteriormente la scia di successi. La settimana di lavoro ha portato brutte notizie sul fronte dell’infermeria.

Dopo la rottura del crociato capitata a Del Sole infatti anche Guiebre si è trovato costretto a fare i conti con una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Un guaio che vedrà l’esterno mancino restare fermo ai box per una ventina di giorni. Nel consueto 4-2-3-1 in quella zona del campo ci sarà il promettente Pagliai a sostituirlo. Il 23enne empolese, seppur si tratti di un puro terzino destro, ha già ricoperto quel ruolo in altre precedenti uscite. Nel restante schieramento chiamato a partire dal primo minuto saranno davvero pochi i dubbi. A centrocampo il tandem Milanese-Damiani sembra continuare ad essere quello in grado di offrire maggiori garanzie. Qui nell’economia della partita il vice Agostinone, presente in panchina per sostituire lo squalificato Tomei, potrà vantare anche le presenze di Corradini e Ndoj. Quest’ultimo tornerà a disposizione dopo la sciocchezza di Sassari. In attacco ora i meccanismi iniziano ad essere ben oliati con il prezioso lavoro di rifinitura prodotto dal terzetto composto da Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi. A completare il tutto ecco infine la presenza di bomber Gori. Ottimo il feeling con il gol trovato. Il centravanti fiorentino sarà certamente in vantaggio su Chakir e Corazza. Vietato abbassare il livello di attenzione.

L’esperienza di un tecnico come Menichini potrà aiutare il modesto Pontedera a gettare il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di uscire indenne dal Del Duca. L’allenatore dei toscani può vantare un glorioso passato sia in maglia bianconera che al fianco di Carletto Mazzone come vice. Bagno di folla per il 71enne all’ingresso in campo poi nel corso del confronto non ci sarà più spazio per sentimentalismi. Nelle scelte di formazione dovrà essere rimpiazzato lo squalificato Ladinetti, vera anima del reparto mediano granata. Nella coppia d’attacco occhio al duo composto da Vitali e Ianesi.

Massimiliano Mariotti