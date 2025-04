Ascoli-Sestri Levante: Sfida Cruciale per la Salvezza nel Campionato

Ultimo passo necessario per raggiungere il traguardo salvezza. L’Ascoli di Mimmo Di Carlo si prepara al decisivo appuntamento che si consumerà allo stadio Sivori contro il Sestri Levante dove ci saranno in palio tre punti fondamentali per l’esito del campionato di entrambe le contendenti. In classifica il divario tra Picchio (39) e liguri (27) oggi è di 12 lunghezze. Una differenza di punti che metterebbe in sicurezza i bianconeri anche nel terribile caso in cui la Lucchese dovesse riuscire a compiere un clamoroso sorpasso in queste ultime due partite rimaste. Chiaramente l’obiettivo sarebbe centrato qualora l’Ascoli dovesse riuscire a vincere lontano dalle mura amiche.

Nel match d’andata il Picchio riuscì a battere i rossoblù con un sonoro 4-1 che contribuì ad arricchire la serie di quattro vittorie consecutive che vide la squadra battere in sequenza Gubbio (1-0) Torres (1-2), appunto Sestri Levante (4-1) e Legnago (0-1). Il mantenimento della categoria per la formazione guidata da Di Carlo potrebbe arrivare anche con un pareggio. A patto che la Lucchese venga sconfitta dall’Arezzo oppure se il Legnago non dovesse riuscire a battere il Pescara.

Nella peggiore delle ipotesi, ma augurandoci di no attraverso tutti gli scongiuri possibili, ogni discorso sarebbe destinato a risolversi all’ultima giornata qualora il Picchio venisse malauguratamente sconfitto dal Sestri Levante. E in questa ipotesi i bianconeri sarebbero costretti a giocarsi tutto in casa contro il Legnago. Il gruppo in questi ultimi giorni che dividono dall’appuntamento di Pasquetta (avvio alle ore 15) sta cercando di restare focalizzato senza concedersi distrazioni.

Il tecnico del Picchio nella preparazione dell’incontro potrà beneficiare dei rientri in difesa di Piermarini e D’Amore che consentiranno di avere sul piatto diverse soluzioni sia al centro della linea difensiva che lungo l’out di sinistra. A centrocampo invece si dovrà rivedere qualcosa, data la squalifica comminata a Bando. Nel Sestri Levante invece l’allenatore Ruvo tornerà ad avere tra gli elementi arruolabili l’ex Clemenza, pronto al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. Non ci saranno Furno, Cominetti (fermati dal Giudice sportivo) e l’infortunato Pane. Le situazioni in corso di valutazione nelle prossime saranno quelle riguardanti Parravicini, Oneto e Garibaldi, tutti alle prese con i rispettivi acciacchi fisici ma con buone possibilità di tornare arruolabili.