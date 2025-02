Ascoli, Sforzini con Odjer e Baldassin: "Mercato, trattative complesse"

L’Ascoli mette in archivio la propria sessione di mercato invernale tra le svariate difficoltà affrontate nel corso delle trattative affrontate. Il bilancio finale ha visto certamente un miglioramento della mediana. Indubbiamente il reparto in grado di costituire il vero tallone d’Achille dell’organico bianconero fino ad un paio di settimane fa. Molte delle altre zone del campo invece sono rimaste ancora sguarnite. Sia sulle corsie laterali, quanto al centro della difesa, così come in cabina di regia dove continueranno a mancare le alternative. A presentare gli ultimi due arrivati Odjer e Baldassin, nella giornata di ieri, è stato il direttore sportivo Sforzini.

"Spero di essere all’altezza di una società così gloriosa e ringrazio il patron per la grandissima opportunità che mi ha concesso con questo incarico – il commento del diesse -. Il mercato di gennaio è stato molto difficile. In soli tre giorni non è stato affatto semplice. Ho cercato di mettere in piedi più trattative insieme all’allenatore. Cercavamo gente motivata che voleva fortemente venire qui. Dopo aver vagliato diversi profili, il mister mi ha detto di andare direttamente su Odjer della Pianese che ringrazio per aver voluto venire da noi. Anche con Baldassin la volontà del giocatore ha fatto la differenza. Entrambe le trattative sono state complicate. Re è stato fatto rientrare perché crediamo che le sue caratteristiche si sposano con il modulo dell’allenatore. Farà coppia con Silipo visto che è la sua alternativa naturale. Per Forte ci sono stati degli interessamenti. Di lui se ne è occupato prettamente il patron".

In vista del prossimo match col Rimini: "Abbiamo alcuni infortunati che sono rientrati in gruppo come D’Uffizi, D’Amore e Forte. Cozzoli ha ancora qualche problema alla schiena, mentre Gagliolo dovrebbe rientrare dopo la partita col Pescara". Data la squalifica di Carpani a centrocampo il tecnico del Picchio potrebbe decidere di lanciare subito dal primo minuto Odjer.

"Sono molto fiero di essere qua – aggiunge –. Sono un giocatore con quantità e qualità. So bene l’importanza di essere in questa piazza. Conoscevo Cudini dall’esperienza di Foggia. Con lui non trovi mai difficoltà sia in fase di possesso che quando c’è da contenere. Fisicamente sto bene e sono pronto a giocare. A centrocampo posso essere schierato sia da mezzala in una linea a tre che da interno a due. Non ho problemi. Sono sicuro che col mister troveremo la soluzione migliore". Infine a presentarsi alla piazza è stato Baldassin. "Appena mi è arrivata la proposta dell’Ascoli ho accettato subito – sostiene –. So di essere in una piazza esigente e questa responsabilità mi carica. Nell’ultimo periodo a Campobasso non ho proprio giocato perché volevo uscire. Mi manca un attimo il ritmo partita".

