Ascoli, sguardo rivolto alla Ternana . Sul mercato si attende Corradini

Ascoli al lavoro per la delicata trasferta contro la Ternana. Tecnico e squadra ieri sono tornati in campo per preparare al meglio il secondo turno che metterà sulla tabella di marcia il delicato confronto nella tana delle Fere. La bella prestazione e il pareggio stretto fatti registrare nell’esordio casalingo con la Pianese (0-0) hanno permesso a Tomei e alla squadra di analizzare sia le cose andate per il verso giusto, sia quelle invece da migliorare. Tante le occasioni create in area avversaria attraverso un possesso palla che va via via migliorando di gara in gara. Lì davanti però è mancato un po’ di dovuto cinismo e probabilmente in questa settimana di lavoro si cercherà di accrescere soprattutto il killer instinct degli attaccanti in quei frangenti che possono diventare decisivi per spostare la partita dalla propria parte.

L’organico allestito dal direttore sportivo Patti resta ancora un cantiere aperto e in questi residui giorni di mercato sicuramente il Picchio cercherà di chiudere per l’arrivo degli ultimi tasselli necessari al completamento del mosaico. Tra le zone del campo che restano da potenziare ci sono il centrocampo, dove il club di corso Vittorio Emanuele resta in attesa di capire come si evolveranno le cose con Corradini, la corsia di destra per quanto riguarda l’ingresso di un altro terzino e infine l’attacco. In mediana l’obiettivo principale resta il 22enne in uscita dello Spezia. La trattativa dovrà attendere ancora qualche giorno per poter eventualmente entrare nella sua fase calda. A rallentare il tutto sarebbero stati gli interessamenti mostrati nei confronti del giocatore da qualche società di B. L’Ascoli è piombata su Corradini con maggior decisione, ma prima di prendere la propria scelta il giocatore e il suo agente stanno cercando di valutare con attenzione tutte le possibilità presenti sul piatto.

Nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha squalificato i primi due giocatori del campionato. Si tratta di Marchesi (Livorno) e Lunghi (Torres), ai quali sono stati comminati rispettivamente due e un turno di stop. All’Ascoli invece è stata inflitta un’ammenda di 1.300 euro. I motivi: per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel settore curva nord, intonato al 7’ minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4’ circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Massimiliano Mariotti