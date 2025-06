Ascoli: Simone Corazza pronto a rilanciare la squadra in Serie C

Un bomber da recuperare. L’Ascoli in vista della prossima stagione sarà chiamato a ristrutturare una rosa di nomi in grado di permettere al prossimo allenatore di riuscire a risollevare le sorti di un club che in serie C può e deve fare molto di più. Nella seconda metà dell’ultimo campionato disputato sono mancati in maniera clamorosa i gol di un nome importante per la categoria come quello di Simone Corazza. E questo inevitabilmente è finito per inficiare l’epilogo finale che ha partorito il 15esimo posto, la contestuale salvezza risicata e il brutto congedo con ko al Del Duca (1-2) inflitto da un Legnago virtualmente già retrocesso.

Il percorso complessivo fatto registrare dal centravanti nella sua prima annata sotto le cento torri è stato particolarmente curioso. Decisivo, infallibile e soprattutto implacabile fino a dicembre al giro di boa. Irriconoscibile e quasi mai pericoloso con l’arrivo di un 2025 che per lui si è rivelato letteralmente da dimenticare. Nel prossimo organico del Picchio sarà il 34enne di Latisana uno dei nomi sui quali puntare per ripartire e lanciare la ripartenza dell’Ascoli.

Nel corso della propria carriera l’attaccante non era mai stato costretto a fronteggiare un periodo nero come quello in cui è incappato quest’anno. In precedenza la sua annata calcistica più sofferta fu quella risalente alla stagione 2020-2021 quando militava in C con l’Alessandria. In quel campionato Corazza rimase a secco per ben 11 partite. Stavolta con l’Ascoli invece le cose sono andate ancora peggio con le 17 gare dove non è più riuscito a trovare la via del gol.

Se nella prima parte del percorso tutto sembrava riuscirgli facile e in maniera alquanto naturale, da condor vero, nella seconda invece è divenuto emblematico vederlo sbagliare anche gol apparentemente facili. Nel match di ritorno contro l’Arezzo il bianconero infatti ci era andato davvero vicino nel corso della ripresa quando, sul parziale di 1-0, sciupò malamente una palla davvero ghiotta. Le ultime due gioie trovate dal giocatore in bianconero così restano quelle legate alla sfida vinta in casa contro il Sestri Levante per 4-1 il 6 dicembre 2024.

Dopo l’assenza con la Spal per la nascita di suo figlio Santiago, al ritorno in campo le cose sono drasticamente cambiate in peggio. Di fatto Corazza ad oggi non ha potuto ancora dedicare l’attesa rete al suo terzogenito. Attorno a lui l’eventuale nuovo direttore sportivo sarà chiamato a strutturare un reparto d’attacco in grado di metterlo nelle migliori condizioni per tornare a vestire i panni di bomber. Il suo vincolo con lo storico club di corso Vittorio Emanuele terminerà il 30 giugno 2027 grazie al rinnovo trovato alcuni mesi fa. Altre due potenziali stagioni da vivere con estrema intensità per favorire la rinascita dell’Ascoli. Sempre a suon di gol.

Massimiliano Mariotti