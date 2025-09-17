Ascoli, sostegno degli imprenditori. Cori a Perugia, la curva ora rischia

Ascoli, arrivano i rinforzi con il sostegno degli imprenditori locali. Entusiasmo alle stelle in casa Picchio. All’indomani dell’esaltante successo ottenuto al Curi contro il Perugia per 2-0, l’amministratore unico Bernardino Passeri è tornato nuovamente a parlare. Il numero uno di corso Vittorio Emanuele nel suo intervento ha anche annunciato il rinnovato connubio con alcune aziende del territorio che sarà annunciato nei prossimi giorni. "Si apre una nuova settimana con uno spirito migliore di quella precedente e con la consapevolezza di aver portato a casa una vittoria bella quanto fondamentale – commenta Passeri –. Fondamentale proprio perché getta le basi di questa stagione, dandoci certezze, autostima e una dimensione che vogliamo confermare e difendere. Bella perché raggiunta in un campo complicato come quello del Curi e dopo un’escalation di nervosismi che non facevano altro che alimentare i bruciori passati". Sul campo la squadra, oltre a superare l’avversario, è stata più forte anche di qualche scelta arbitrale che poteva complicare l’andamento del match. "Siamo stati più forti dei dubbi – prosegue –. Siamo stati bravi a giocare, col pallone, con gli spazi e con i tempi. Bravi anche a esserci con la testa giusta, in un momento in cui la rabbia e il sospetto potevano farci perdere lucidità. Invece abbiamo conquistato tre punti che ombre non ne hanno. Ci auguriamo che giocare bene basti sempre, senza dubbi e purtroppo senza mister. Speriamo anche che quest’ultima assenza possa durare meno di quanto al momento ci è stato inflitto". Passeri poi ha voluto ribadire il fronte comune trovato con città, tifosi e soprattutto imprenditori. "La città si sta stringendo sempre di più attorno alla squadra – conclude –, anche i suoi esponenti imprenditoriali hanno raccolto l’invito e sono al nostro fianco con rinnovata convinzione. Prima della prossima partita casalinga avremo il piacere di annunciarli ufficialmente. Un passo alla volta, guardando sempre in avanti. Tutti insieme per la regina delle Marche". Il lavoro del gruppo invece è ripreso regolarmente al Picchio Village nella giornata di lunedì. Le attenzioni ora sono tutte rivolte alla prossima trasferta di Livorno. Il match sarà diretto da Simone Gauzolino di Torino. Al fianco del fischietto piemontese ci saranno gli assistenti Vincenzo Russo di Nichelino e Carmine De Vito di Napoli. Quarto uomo ufficiale Marco Di Loreto di Terni. Infine l’operatore Fvs sarà Filippo Pignatelli di Viareggio.

Rischio chiusura per la curva nord dello stadio Del Duca dopo alcuni cori, configuranti propaganda ideologica non consentita, intonati a Perugia. Il Giudice sportivo ieri ha specificato che l’esecuzione della sanzione resta sospesa per un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta.

Massimiliano Mariotti