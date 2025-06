Ascoli, strategie tecnichie nel vivo. Patti risolve col Latina e si muove

L’Ascoli scalda i motori in vista della prossima stagione sportiva. Gli annunci resi dallo storico club di corso Vittorio Emanuele nel corso degli ultimi giorni hanno ufficialmente fornito il semaforo verde per la nuova gestione societaria che sarà operata dall’amministratore unico Bernardino Passeri, imprenditore romano a capo dell’azienda Distretti Ecologici.

Tutto si è evoluto esattamente secondo il piano d’azione in precedenza dichiarato che proprio in questa settimana prevedeva il superamento, sotto il profilo burocratico, di quelle situazioni volte a procedere alla ristrutturazione dell’organigramma societario. Un rinnovamento necessario agli albori del prossimo campionato di serie C dei bianconeri che metterà sul piatto la possibilità di ripartire dimenticando l’esito dell’ultimo torneo e cercando soprattutto di riportare all’interno della piazza quell’entusiasmo giusto attraverso i risultati prodotti dal campo.

Le strategie pensate dal nuovo presidente e da suo figlio Andrea adesso potranno di fatto entrare nel vivo con la nomina del direttore sportivo Matteo Patti, la formalizzazione del vincolo contrattuale che vedrà la squadra guidata da Francesco Tomei e a seguire l’allestimento di un organico idoneo nel consentire al tecnico pescarese di esprimere la propria filosofia di gioco.

Nella giornata di ieri intanto il ds ha risolto il proprio rapporto con il Latina e in queste ore riceverà l’investitura ufficiale dall’Ascoli. A darne comunicazione ieri mattina è stata proprio la società laziale attraverso i propri canali ufficiali: "La società Latina Calcio 1932 comunica l’avvenuta interruzione anticipata, rispetto all’originaria scadenza prevista a giugno 2026, del rapporto di lavoro con il ds Matteo Patti. La società, con l’occasione, rende noto che è già al lavoro per individuare la figura che lo sostituirà in tale incarico". Una separazione che già da tempo era nell’aria da aclune settimane. Quello del 41enne siciliano si tratta di un ritorno in bianconero a seguito dell’esperienza maturata nella stagione 2022-23, quando vestì i panni di coordinatore tecnico del settore giovanile.

Al termine di quell’annata Patti sbarcò a Latina per avviare il suo percorso da direttore sportivo. Ora si prepara ad iniziare una nuova avventura con l’Ascoli che gli vedrà affiancato l’allenatore Tomei. Quest’ultimo ha lasciato il Picerno, club col quale nell’ultima regular season si è classificato al sesto posto arrivando poi a disputare il primo turno playoff. Con lui il Picchio potrebbe legarsi con un contratto biennale. Le idee tattiche maggiormente adottate dal 53enne si basano su un 4-2-3-1 caratterizzato da una tenace fase difensiva volta a subire pochi gol. Sarebbe questa la strategia da replicare sotto le cento torri.

Massimiliano Mariotti