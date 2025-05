Ascoli supera Vicenza 2-0 e vola in semifinale playoff Primavera 2

ascoli

2

vicenza

0

: Sciammarella, Deriu, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone, Lo Scalzo, Finotti, De Witt, Gorica. Panchina: Dente, D’Amore, Valori, Bruni, Nobile, Grasso, Nenci, Colaiacomo, Giacomazzi, Madonna, Flaminio, Di Giacomo. All. Ledesma

VICENZA: Mocanu, Imberavo, Zorzi, Tonon, Vescovi, Cazzin, Sacchetto, Binotto, Casagrande, Soragni, Cortese. Panchina: Bianchi, Rensi, Moscati, Martini, Rosa, Tezzele, Broggian, Hunkin, Picardi, Poier, Basso. All. Rigoni

Arbitro: Dini di Città di Castello

Marcatori: al 46’ p.t. Zagari, al 30’ s.t. De Witt

Note – Espulso Madonna per l’Ascoli al 44’ s.t.

La formazione di Ledesma batte il Vicenza 2-0 e approda in semifinale playoff Primavera 2. Nel confronto andato in scena ieri pomeriggio al Picchio Village i bianconeri sono riusciti a superare i veneti nel match valevole per i quarti. Quella disputata è stata una gara particolarmente equilibrata dove l’Ascoli si è mostrato bravo nel saper sfruttare gli episodi a favore. In chiusura i primo tempo il portiere bianconero Sciammarella riesce ad ipnotizzare Tonon dagli undici metri e due minuti dopo i padroni di casa passano avanti grazie alla rete trovata dal difensore Zagari. Nella seconda metà del confronto invece il raddoppio arriva con la firma del centrocampista De Witt. Il raddoppio mette in sicurezza i ragazzi di Ledesma che così possono gestire fino alla fine nonostante l’espulsione di Madonna. Ora l’Ascoli in semifinale sarà chiamato ad affrontare l’Entella. I liguri, a loro volta, sono riusciti a prevalere sulla Ternana dopo i calci di rigore. Nell’altra semifinale saranno Como e Napoli a contendersi il pass per la finale. "L’interpretazione dei momenti della partita è stata giusta – commenta Ledesma nel dopo gara –. Nel primo tempo ho visto l’approccio di una squadra che voleva imporsi. Nella ripresa c’è stato il ritorno dell’avversario che cercava di spingere. Sono contento, a questo punto della stagione non è facile essere così lucidi. Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla e trovato il momento giusto per affondare. Ci sono state ottime risposte. Nella ripresa qualche gol in più poteva starci. I ragazzi hanno risposto bene ad un avversario che cercava subito l’attacco diretto".

mas.mar.